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Формула 3 / Хунгароринг Отчет о квалификации

Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии

Российский пилот команды MP Motorsport завоевал поул впервые в сезоне

Меган Уайт
Автор:
Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии
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Пятничная сессия Формулы 3 едва не превратилась в хаос из-за красных флагов, которые оставили пилотам всего две с небольшим минуты на финальную попытку. 

Все гонщики устремились на трассу, что привело с серьезному трафику и множеству испорченных кругов. Однако Александр Смоляр, который к тому моменту возглавлял протокол, не только удержался первым, но и смог улучшить собственной время. 

Соперники же не дотянулись даже до предыдущего результата уроженца Сахалина: вторым стал Зейн Малони из Trident, третьим – Оливер Бирман из Prema. 

Из трех лидеров сезона лучшим оказался Артур Леклер, показавший четвертую скорость. Виктор Мартен, возглавляющий таблицу, остался восьмым, уступающий ему всего одно очко Исак Хаджар – и вовсе десятым. 

Реверсивный поул субботней гонки завоевал Оливер Гете – сын пилота-любителя в соревнованиях GT, для которого этот уик-энд стал дебютным в Ф3.

Результаты квалификации Формулы 3 в Венгрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 1'32.740  
2 Barbados Зейн Малони Italy Trident 1'32.866 0.126
3 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1'32.872 0.132
4 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 1'32.912 0.172
5 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1'32.941 0.201
6 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 1'32.944 0.204
7 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1'33.009 0.269
8 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1'33.040 0.300
9 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 1'33.054 0.314
10 Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 1'33.075 0.335
11 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.086 0.346
12 Oliver Goethe Spain Campos Racing 1'33.106 0.366
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'33.124 0.384
14 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'33.193 0.453
15 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 1'33.204 0.464
16 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 1'33.217 0.477
17 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.271 0.531
18 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 1'33.414 0.674
19 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.516 0.776
20 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1'33.710 0.970
21 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 1'33.748 1.008
22 Zak O'Sullivan Carlin 1'33.759 1.019
23 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 1'33.763 1.023
24 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 1'34.041 1.301
25 United States Брэд Бенавидес Carlin 1'34.115 1.375
26 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'34.206 1.466
27 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'34.229 1.489
28 Enzo Trulli Carlin 1'34.391 1.651
29 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 1'34.961 2.221
30 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 1'35.680 2.940
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