Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии
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Пятничная сессия Формулы 3 едва не превратилась в хаос из-за красных флагов, которые оставили пилотам всего две с небольшим минуты на финальную попытку.
Все гонщики устремились на трассу, что привело с серьезному трафику и множеству испорченных кругов. Однако Александр Смоляр, который к тому моменту возглавлял протокол, не только удержался первым, но и смог улучшить собственной время.
Соперники же не дотянулись даже до предыдущего результата уроженца Сахалина: вторым стал Зейн Малони из Trident, третьим – Оливер Бирман из Prema.
Из трех лидеров сезона лучшим оказался Артур Леклер, показавший четвертую скорость. Виктор Мартен, возглавляющий таблицу, остался восьмым, уступающий ему всего одно очко Исак Хаджар – и вовсе десятым.
Реверсивный поул субботней гонки завоевал Оливер Гете – сын пилота-любителя в соревнованиях GT, для которого этот уик-энд стал дебютным в Ф3.
Результаты квалификации Формулы 3 в Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|1'32.740
|2
|Зейн Малони
|Trident
|1'32.866
|0.126
|3
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1'32.872
|0.132
|4
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|1'32.912
|0.172
|5
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|1'32.941
|0.201
|6
|Куш Майни
|MP Motorsport
|1'32.944
|0.204
|7
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|1'33.009
|0.269
|8
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|1'33.040
|0.300
|9
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|1'33.054
|0.314
|10
|Исак Хаджар
|Hitech Racing
|1'33.075
|0.335
|11
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|1'33.086
|0.346
|12
|Oliver Goethe
|Campos Racing
|1'33.106
|0.366
|13
|Pepe Martí
|Campos Racing
|1'33.124
|0.384
|14
|Роман Станек
|Trident
|1'33.193
|0.453
|15
|Джонни Эдгар
|Trident
|1'33.204
|0.464
|16
|Давид Видалес
|Campos Racing
|1'33.217
|0.477
|17
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1'33.271
|0.531
|18
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|1'33.414
|0.674
|19
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|1'33.516
|0.776
|20
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|1'33.710
|0.970
|21
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|1'33.748
|1.008
|22
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|1'33.759
|1.019
|23
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|1'33.763
|1.023
|24
|Christian Mansell
|Charouz Racing System
|1'34.041
|1.301
|25
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|1'34.115
|1.375
|26
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|1'34.206
|1.466
|27
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|1'34.229
|1.489
|28
|Enzo Trulli
|Carlin
|1'34.391
|1.651
|29
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|1'34.961
|2.221
|30
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|1'35.680
|2.940
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