Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии

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Пятничная сессия Формулы 3 едва не превратилась в хаос из-за красных флагов, которые оставили пилотам всего две с небольшим минуты на финальную попытку.

Все гонщики устремились на трассу, что привело с серьезному трафику и множеству испорченных кругов. Однако Александр Смоляр, который к тому моменту возглавлял протокол, не только удержался первым, но и смог улучшить собственной время.

Соперники же не дотянулись даже до предыдущего результата уроженца Сахалина: вторым стал Зейн Малони из Trident, третьим – Оливер Бирман из Prema.

Из трех лидеров сезона лучшим оказался Артур Леклер, показавший четвертую скорость. Виктор Мартен, возглавляющий таблицу, остался восьмым, уступающий ему всего одно очко Исак Хаджар – и вовсе десятым.

Реверсивный поул субботней гонки завоевал Оливер Гете – сын пилота-любителя в соревнованиях GT, для которого этот уик-энд стал дебютным в Ф3.

Результаты квалификации Формулы 3 в Венгрии