Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
Формула 3 / Хунгароринг Отчет о гонке

Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша

Россиянин не оставил соперникам шансов на сырой воскресной трассе. Он стал сильнейшим впервые в сезоне и заработал очки в шестой гонке кряду

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Лишь в двух первых поворотах у преследователей был шанс навязать борьбу Александру Смоляру в главном заезде Формулы 3 на «Хунгароринге». Пилот MP Motorsport уверенно стартовал с поула, однако на скользком асфальте Зэйн Малоуни с Оливером Бирманом попробовали атаковать его на торможении. 

Но москвич удержал лидерство, смог создать небольшой отрыв – и в дальнейшем мог уже не отвлекаться на зеркала заднего вида. 

Победа стала для Александра первой в сезоне и третьей в карьере, а сам он – уже восьмым по счету победителем в нынешнем сезоне Ф3.

За спиной Смоляра Малоуни и Бирманом подарили зрителям яркое шоу, которое закончилось фотофинишем – гонщик с Барбадоса взял верх с перевесом в 0,025 секунды. 

Двое пилотов решили стартовать на сликах, и риск оправдался. После сложного начала Зак О'Салливан по мере подсыхания асфальта пробился с 22-го места на четвертое, а Хуан-Мануэль Корреа – с 18-го на шестое.

Новый лидер сезона Исак Хаджар после скверного старта не смог заработать очки, но и его главный соперник Виктор Мартен закончил гонку только десятым. 

Теперь у обоих по 104 очка, Смоляр занимает седьмую строчку с 63 баллами. 

Сезон Ф3 продолжится в конце августа в Спа.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Венгрии

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 45'02.423  
2 Barbados Зейн Малони Italy Trident 45'07.983 5.560
3 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 45'08.008 5.585
4 Zak O'Sullivan Carlin 45'09.739 7.316
5 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 45'11.128 8.705
6 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 45'12.482 10.059
7 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 45'13.001 10.578
8 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 45'13.406 10.983
9 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 45'21.875 19.452
10 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 45'22.037 19.614
11 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 45'24.993 22.570
12 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 45'25.450 23.027
13 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 45'34.896 32.473
14 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 45'37.910 35.487
15 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 45'40.443 38.020
16 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 45'41.955 39.532
17 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 45'42.547 40.124
18 Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 45'43.065 40.642
19 Enzo Trulli Carlin 45'43.401 40.978
20 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 45'43.575 41.152
21 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 45'44.114 41.691
22 United States Брэд Бенавидес Carlin 45'49.783 47.360
23 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 46'00.032 57.609
24 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 46'11.757 1'09.334
25 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 46'13.097 1'10.674
26 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 46'16.911 1'14.488
27 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 46'19.223 1'16.800
28 Oliver Goethe Spain Campos Racing 46'29.487 1'27.064
29 Pepe Martí Spain Campos Racing 45'38.550 1 Lap
  Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 22 laps  
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
Предыдущая новость

Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку Гран При Венгрии
Формула 1

Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку

Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar Гран При Индианаполиса II
IndyCar

Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar

Дождь сначала помог Расселлу, а потом помешал Гран При Венгрии
Формула 1

Дождь сначала помог Расселлу, а потом помешал

Самое важное:

Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша
Формула 3 Формула 3

Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша

Россиянин не оставил соперникам шансов на сырой воскресной трассе. Он стал сильнейшим впервые в сезоне и заработал очки в шестой гонке кряду

Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси
Формула 3 Формула 3

Коллет выиграл «мокрую» гонку Ф3, Смоляру помешал Соси

Россиянин отлично провел первые круги на «Хунгароринге», но попал в аварию и не смог заработать очков

Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии
Формула 3 Формула 3

Смоляр выиграл квалификацию Ф3 в Венгрии

Российский пилот команды MP Motorsport завоевал поул впервые в сезоне

Хаджар выиграл основную гонку Ф3 в Австрии, Смоляр больше всех обгонял
Формула 3 Формула 3

Хаджар выиграл основную гонку Ф3 в Австрии, Смоляр больше всех обгонял

Гонка продолжалась в дождевых условиях, до самого финиша трасса так до конца и не подсохла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.