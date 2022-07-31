Смоляр выиграл гонку Ф3 в Венгрии, лидируя от старта до финиша
Россиянин не оставил соперникам шансов на сырой воскресной трассе. Он стал сильнейшим впервые в сезоне и заработал очки в шестой гонке кряду
Лишь в двух первых поворотах у преследователей был шанс навязать борьбу Александру Смоляру в главном заезде Формулы 3 на «Хунгароринге». Пилот MP Motorsport уверенно стартовал с поула, однако на скользком асфальте Зэйн Малоуни с Оливером Бирманом попробовали атаковать его на торможении.
Но москвич удержал лидерство, смог создать небольшой отрыв – и в дальнейшем мог уже не отвлекаться на зеркала заднего вида.
Победа стала для Александра первой в сезоне и третьей в карьере, а сам он – уже восьмым по счету победителем в нынешнем сезоне Ф3.
За спиной Смоляра Малоуни и Бирманом подарили зрителям яркое шоу, которое закончилось фотофинишем – гонщик с Барбадоса взял верх с перевесом в 0,025 секунды.
Двое пилотов решили стартовать на сликах, и риск оправдался. После сложного начала Зак О'Салливан по мере подсыхания асфальта пробился с 22-го места на четвертое, а Хуан-Мануэль Корреа – с 18-го на шестое.
Новый лидер сезона Исак Хаджар после скверного старта не смог заработать очки, но и его главный соперник Виктор Мартен закончил гонку только десятым.
Теперь у обоих по 104 очка, Смоляр занимает седьмую строчку с 63 баллами.
Сезон Ф3 продолжится в конце августа в Спа.
Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Александр Смоляр
|MP Motorsport
|45'02.423
|2
|Зейн Малони
|Trident
|45'07.983
|5.560
|3
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|45'08.008
|5.585
|4
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|45'09.739
|7.316
|5
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|45'11.128
|8.705
|6
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|45'12.482
|10.059
|7
|Куш Майни
|MP Motorsport
|45'13.001
|10.578
|8
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|45'13.406
|10.983
|9
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|45'21.875
|19.452
|10
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|45'22.037
|19.614
|11
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|45'24.993
|22.570
|12
|Роман Станек
|Trident
|45'25.450
|23.027
|13
|Давид Видалес
|Campos Racing
|45'34.896
|32.473
|14
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|45'37.910
|35.487
|15
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|45'40.443
|38.020
|16
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|45'41.955
|39.532
|17
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|45'42.547
|40.124
|18
|Исак Хаджар
|Hitech Racing
|45'43.065
|40.642
|19
|Enzo Trulli
|Carlin
|45'43.401
|40.978
|20
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|45'43.575
|41.152
|21
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|45'44.114
|41.691
|22
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|45'49.783
|47.360
|23
|Christian Mansell
|Charouz Racing System
|46'00.032
|57.609
|24
|Джонни Эдгар
|Trident
|46'11.757
|1'09.334
|25
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|46'13.097
|1'10.674
|26
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|46'16.911
|1'14.488
|27
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|46'19.223
|1'16.800
|28
|Oliver Goethe
|Campos Racing
|46'29.487
|1'27.064
|29
|Pepe Martí
|Campos Racing
|45'38.550
|1 Lap
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|22 laps
|Полные результаты
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