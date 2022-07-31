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Лишь в двух первых поворотах у преследователей был шанс навязать борьбу Александру Смоляру в главном заезде Формулы 3 на «Хунгароринге». Пилот MP Motorsport уверенно стартовал с поула, однако на скользком асфальте Зэйн Малоуни с Оливером Бирманом попробовали атаковать его на торможении.

Но москвич удержал лидерство, смог создать небольшой отрыв – и в дальнейшем мог уже не отвлекаться на зеркала заднего вида.

Победа стала для Александра первой в сезоне и третьей в карьере, а сам он – уже восьмым по счету победителем в нынешнем сезоне Ф3.

За спиной Смоляра Малоуни и Бирманом подарили зрителям яркое шоу, которое закончилось фотофинишем – гонщик с Барбадоса взял верх с перевесом в 0,025 секунды.

Двое пилотов решили стартовать на сликах, и риск оправдался. После сложного начала Зак О'Салливан по мере подсыхания асфальта пробился с 22-го места на четвертое, а Хуан-Мануэль Корреа – с 18-го на шестое.

Новый лидер сезона Исак Хаджар после скверного старта не смог заработать очки, но и его главный соперник Виктор Мартен закончил гонку только десятым.

Теперь у обоих по 104 очка, Смоляр занимает седьмую строчку с 63 баллами.

Сезон Ф3 продолжится в конце августа в Спа.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Венгрии