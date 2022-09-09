Смоляр выиграл финальную квалификацию сезона Ф3

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Если в Формуле 1 и Формуле 2 до завершения сезона еще далеко, а вот с чемпионом уже практически все ясно, то в Ф3 ситуация прямо противоположная: уик-энд в Монце завершит программу 2022 года, но на титул по-прежнему претендуют семеро молодых пилотов.

Однако поул на быстрой трассе в пригороде Милана достался не кому-то из них, а Александру Смоляру. Россиянин из команды MP Motorsport взял верх в предельно упорном противостоянии, проехав свой лучший круг за 1:37.599, когда до клетчатого флага оставалось всего три минуты.

Следом за ним в воскресенье будут стартовать представители Trident, Зейл Малони и Роман Станек.

Следом за принципиальными соперниками место на решетке займет лидер общего зачета Виктор Мартен, а вот для занимающего в таблице второе место Исака Хаджара квалификация закончилась аварией: француз зацепил в Параболике скользкую линию разметки, потерял управление и влетел в барьер. Теперь ему придется дважды стартовать 16-м.

Субботний реверсивный поул достался бразильцу Кайо Коллету.

Результаты квалификации Формулы 3 в Монце