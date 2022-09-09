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Формула 3 / Монца Отчет о квалификации

Смоляр выиграл финальную квалификацию сезона Ф3

Российский гонщик стал сильнейшим в Монце, в одну секунду уложились результаты 1 его преследователей

Меган Уайт
Автор:
Смоляр выиграл финальную квалификацию сезона Ф3
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Если в Формуле 1 и Формуле 2 до завершения сезона еще далеко, а вот с чемпионом уже практически все ясно, то в Ф3 ситуация прямо противоположная: уик-энд в Монце завершит программу 2022 года, но на титул по-прежнему претендуют семеро молодых пилотов. 

Однако поул на быстрой трассе в пригороде Милана достался не кому-то из них, а Александру Смоляру. Россиянин из команды MP Motorsport взял верх в предельно упорном противостоянии, проехав свой лучший круг за 1:37.599, когда до клетчатого флага оставалось всего три минуты. 

Следом за ним в воскресенье будут стартовать представители Trident, Зейл Малони и Роман Станек.  

Следом за принципиальными соперниками место на решетке займет лидер общего зачета Виктор Мартен, а вот для занимающего в таблице второе место Исака Хаджара квалификация закончилась аварией: француз зацепил в Параболике скользкую линию разметки, потерял управление и влетел в барьер. Теперь ему придется дважды стартовать 16-м.  

Субботний реверсивный поул достался бразильцу Кайо Коллету. 

Результаты квалификации Формулы 3 в Монце

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 1'37.559  
2 Barbados Зейн Малони Italy Trident 1'37.606 0.047
3 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1'37.750 0.191
4 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1'37.774 0.215
5 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 1'37.945 0.386
6 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1'37.960 0.401
7 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 1'38.023 0.464
8 United States Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 1'38.031 0.472
9 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 1'38.035 0.476
10 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 1'38.109 0.550
11 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'38.182 0.623
12 Brazil Кайо Коллет Netherlands MP Motorsport 1'38.224 0.665
13 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.283 0.724
14 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 1'38.444 0.885
15 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 1'38.488 0.929
16 France Исак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 1'38.498 0.939
17 Zak O'Sullivan United Kingdom Carlin 1'38.500 0.941
18 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 1'38.673 1.114
19 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.682 1.123
20 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'38.814 1.255
21 United States Брэд Бенавидес United Kingdom Carlin 1'38.866 1.307
22 Japan Рис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 1'38.915 1.356
23 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'39.105 1.546
24 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 1'39.122 1.563
25 Enzo Trulli United Kingdom Carlin 1'39.162 1.603
26 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 1'39.648 2.089
27 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'39.800 2.241
28 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 1'40.008 2.449
29 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 1'40.317 2.758
30 Alessandro Famularo Czech Republic Charouz Racing System 1'40.860 3.301
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