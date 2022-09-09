Смоляр выиграл финальную квалификацию сезона Ф3
Российский гонщик стал сильнейшим в Монце, в одну секунду уложились результаты 1 его преследователей
Если в Формуле 1 и Формуле 2 до завершения сезона еще далеко, а вот с чемпионом уже практически все ясно, то в Ф3 ситуация прямо противоположная: уик-энд в Монце завершит программу 2022 года, но на титул по-прежнему претендуют семеро молодых пилотов.
Однако поул на быстрой трассе в пригороде Милана достался не кому-то из них, а Александру Смоляру. Россиянин из команды MP Motorsport взял верх в предельно упорном противостоянии, проехав свой лучший круг за 1:37.599, когда до клетчатого флага оставалось всего три минуты.
Следом за ним в воскресенье будут стартовать представители Trident, Зейл Малони и Роман Станек.
Следом за принципиальными соперниками место на решетке займет лидер общего зачета Виктор Мартен, а вот для занимающего в таблице второе место Исака Хаджара квалификация закончилась аварией: француз зацепил в Параболике скользкую линию разметки, потерял управление и влетел в барьер. Теперь ему придется дважды стартовать 16-м.
Субботний реверсивный поул достался бразильцу Кайо Коллету.
Результаты квалификации Формулы 3 в Монце
Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте
Экс-пилот G-Drive Racing победил в Ф3, судьбу титула решит финальная гонка
Самое важное:
Экс-пилот G-Drive Racing победил в Ф3, судьбу титула решит финальная гонка
Франко Колапинто стал сильнейшим в субботней гонке, звание сильнейшего в воскресенье разыграют шестеро пилотов
Смоляр выиграл финальную квалификацию сезона Ф3
Российский гонщик стал сильнейшим в Монце, в одну секунду уложились результаты 1 его преследователей
Малони выиграл богатую на аварии гонку Ф3 в Зандфорте
Гонка трижды прерывалась выездом автомобиля безопасности
Участник смертельной аварии Юбера впервые поднялся на подиум в Ф3
Субботняя гонка молодежной серии в Зандфорте завершилась победой Кайо Коллета, вторым финишировал Хуан-Мануэль Корреа