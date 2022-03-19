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Формула 3 / Бахрейн Новости

Смоляр: Все еще может случиться, но я готовлюсь к гонкам

Российский пилот признался, что до последнего момента не был уверен в том, что стартует даже в Бахрейне

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Смоляр: Все еще может случиться, но я готовлюсь к гонкам
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Александр Смоляр в этом году является одним из немногих спортсменов из России, кто выступает в гонках на международном уровне. Сегодня в первой гонке Формулы 3 этого года он стартовал с пятого места и финишировал на подиуме, став третьим.

Смоляр вынужден выступать в нейтральном статусе – только так в FIA допускают спортсменов из России до соревнований. Причем условия этого статуса весьма суровы, что уже вынудило многих отказаться от гонок за пределами нашей страны.

Тот же Смоляр успел написать в соцсетях, что в этом году в Формуле 1 не поедет, однако спустя несколько дней команда MP Motorsport все же подтвердила, что он выйдет на старт. В разговоре с журналистами в Бахрейне Смоляр старался быть максимально осторожным.

«Я бы хотел сказать спасибо своей команде, так как в начале были определенные сложности, но к счастью потом нашлось решение, – заявил гонщик. – Я просто рад быть здесь. При этом я понимаю, что все еще всякое может случиться, так что я был готов ко всему, даже к тому, что мне позвонят в самый последний момент.

Так что я просто готовился к сезону как обычно. Старался не думать об этом, а сфокусироваться на гонках. Я понимаю, что сейчас трудные времена, но я просто делал свою работу. Думаю, я уже достаточно сказал обо всем, мне нечего более добавить».

Дополнительная информация: Меган Уайт

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