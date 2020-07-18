Тео Пуршер, представляющий команду ART, выиграл первую гонку Формулы 3 в Венгрии. Он вышел в лидеры на старте после инцидента между Александром Смоляром и Логаном Сарджентом и сумел сохранить позицию до самого финиша. Это победа стала для французского пилота второй подряд.

Россиянин Александр Смоляр (он также выступает за коллектив ART) стартовал с поула, но стал жертвой столкновения в первом же повороте. По внутренней траектории его пытался обойти американец Логан Сарджент. Однако Сарджент явно перестарался и вошел в поворот с превышением скорости. Это вызвало занос, и болид американца врезался в машину Смоляра.

Россиянина развернуло и вынесло на внешнюю обочину. Смоляр пропустил вперед все оставшихся гонщиков, после чего своим ходом на поврежденной машине вернулся в боксы и практически сразу же покинул болид.

Еще одним ярким моменотом гонки стал взрыв мотора на машине Лайама Лоусона на 7-м круге. После этого гонка была остановлена на 20 минут, чтобы сотрудники трассы смогли очистить ее от разлитого масла.

Результаты гонки