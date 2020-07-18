Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Третья тренировка в процессе . . .
Прямой эфир
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
17 июл.
-
19 июл.
Тренировка 4 через
01 Часов
:
28 Минут
:
18 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Тренировка 1 через
5 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо
11 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Хунгароринг / Отчет о гонке

Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте

Поделились
Комментарии
Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте
Автор:
, Редактор
18 июл. 2020 г., 09:46

Неудача россиянина помогла одержать победу другому пилоту команды ART

Тео Пуршер, представляющий команду ART, выиграл первую гонку Формулы 3 в Венгрии. Он вышел в лидеры на старте после инцидента между Александром Смоляром и Логаном Сарджентом и сумел сохранить позицию до самого финиша. Это победа стала для французского пилота второй подряд.

Россиянин Александр Смоляр (он также выступает за коллектив ART) стартовал с поула, но стал жертвой столкновения в первом же повороте. По внутренней траектории его пытался обойти американец Логан Сарджент. Однако Сарджент явно перестарался и вошел в поворот с превышением скорости. Это вызвало занос, и болид американца врезался в машину Смоляра.

 

Россиянина развернуло и вынесло на внешнюю обочину. Смоляр пропустил вперед все оставшихся гонщиков, после чего своим ходом на поврежденной машине вернулся в боксы и практически сразу же покинул болид.

Еще одним ярким моменотом гонки стал взрыв мотора на машине Лайама Лоусона на 7-м круге. После этого гонка была остановлена на 20 минут, чтобы сотрудники трассы смогли очистить ее от разлитого масла.

 

Читайте также:

Результаты гонки

 
Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix      
2 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 11.900 11.900  
3 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 14.700 2.800  
4 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 17.300 2.600  
5 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 18.000 0.700  
6 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 19.600 1.600  
7 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 21.400 1.800  
8 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 21.600 0.200  
9 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 22.200 0.600  
10 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 22.900 0.700  
11 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 23.400 0.500  
12 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 27.200 3.800  
13 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 27.900 0.700  
14 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 28.500 0.600  
15 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 30.800 2.300  
16 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 31.200 0.400  
17 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 34.700 3.500  
18 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 36.300 1.600  
19 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 36.600 0.300  
20 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 38.400 1.800  
21 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 44.000 5.600  
22 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 47.400 3.400  
23 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 49.700 2.300  
24 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 1'02.200 12.500  
  Germany Лирим Цендели Italy Trident      
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing      
  Australia Джек Дуэн Germany HWA AG      
  Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix      
  Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam      
  Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport      
Полные результаты
Следующая новость
Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке

Предыдущая новость

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке

Самое читаемое Сегодня

Преимущество Mercedes в тренировках было пугающим. Это совсем не значит, что соперники безнадежны
Формула 1 / Формула 1

Преимущество Mercedes в тренировках было пугающим. Это совсем не значит, что соперники безнадежны

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка
Формула 1 / Формула 1
14мин

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка

Почему никто в Ф1 не ездит в дождевых тренировках? Сайнс объяснил
Формула 1 / Формула 1

Почему никто в Ф1 не ездит в дождевых тренировках? Сайнс объяснил

Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает
Формула 1 / Формула 1
46мин

Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает

Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1
Формула 1 / Формула 1

Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил
Формула 1 / Формула 1

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил

Механики Red Bull работали с машинами всю ночь
Формула 1 / Формула 1

Механики Red Bull работали с машинами всю ночь

Самое важное:

Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте
Формула 3 / Формула 3
15мин

Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке
Формула 3 / Формула 3

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке

Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3 / Формула 3

Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке
Формула 3 / Формула 3

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Хунгароринг
Сессия Гонка 1
Пилоты Тео Пуршер
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Преимущество Mercedes в тренировках было пугающим. Это совсем не значит, что соперники безнадежны

2
Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

3
Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка

14мин
4
Формула 1

Почему никто в Ф1 не ездит в дождевых тренировках? Сайнс объяснил

5
Формула 1

Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает

46мин

Самое важное:

Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте
Формула 3

Смоляр впервые стартовал с поула в гонке Ф3. Его выбили в первом повороте

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке
Формула 3

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке

Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3

Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке
Формула 3

Российский пилот и единственная гонщица Ф3 столкнулись в воскресной гонке

Вести выиграл дождевую гонку Формулы 3 в Австрии
Формула 3

Вести выиграл дождевую гонку Формулы 3 в Австрии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.