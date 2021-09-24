Смоляр провалил квалификацию Ф3 в Сочи

ОБНОВЛЕНО: Результаты квалификации Формулы 3 из-за технической неисправности были пересмотрены.



Россиянин Александр Смоляр показал только 19-е время в квалификации российского этапа Формулы 3. До финальной попытки он был седьмым, но в отличие от соперников не смог улучшить своего времени.

Победителем квалификации Формулы 3 в Сочи стал Клемент Новалак, который на последних минутах перебил лучшее время своего напарника по команде Trident Джека Дуэна и тем самым отобрал у него четыре очка, которые полагаются обладателю поула.

В настоящий момент Дуэн занимает второе место в чемпионате, уступая Деннису Хаугеру 45 очков. Сам Хаугер стал в квалификации только восьмым, однако на старте первой гонки, в которой 12 быстрейших в квалификации пилотов стартуют в реверсивном порядке, он отправится в гонку с пятого места впереди Дуэна.

За оставшиеся три гонки финального уик-энда пилоты могут заработать максимум 61 очко, так что судьба чемпионата может решиться уже в первой гонке, в которой победитель может заработать максимум 17 очков. Эта гонка из-за погоды была перенесена с утра субботы на пятницу и стартует в 17:25 по местному (и московскому) времени.

На восьмой минуте сессия была прервана красными флагами после вылета Джонни Эдгара в 14-ом повороте, болид которого потребовалось убрать с трассы. Сам пилот не пострадал.

Результаты готовятся