Смоляр стал десятым по итогам тестов Ф3 в Австрии

Участник молодежной программы Alpine Кайо Коллет стал лучшим по итогам двухдневных предсезонных тестов Формулы 3 в Австрии. В воскресенье он смог проехать круг по трассе в Шпильберге за 1:18.555.

По итогам тестов Коллет на 0,119 секунды опередил ставшего вторым Денниса Хогера. Третье время осталось за 15-летним американцев Джеком Кроуфордом.

Россиянин Александр Смоляр, который был быстрее всех в субботу, в итоговой таблице оказался десятым, уступив лидеру около трети секунды.

Новый сезон Формулы 3 стартует 7-9 мая в рамках Гран При Испании.