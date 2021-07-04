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Формула 3 / Шпильберг Отчет о гонке

Смоляр провел яркую третью гонку Ф3, но не попал на подиум

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, Главный редактор

Тем временем младший брат Шарля Леклера поучаствовал в самой зрелищной аварии заезда

Смоляр провел яркую третью гонку Ф3, но не попал на подиум

Александр Смоляр финишировал на 4-м месте в воскресной гонке Формулы 3, которой завершился австрийский этап серии.

Россиянин начал заезд с 3-й позиции и на протяжении всей дистанции находился в лидирующей группе из десятка машин, где отрывы между пилотами редко превышали полсекунды. В конце первой трети заезда Александр вышел на 2-е место, успешно атаковав лидера общего зачета Денниса Хаугера – а еще через несколько кругов даже переместился на 1-ю позицию, обогнав своего товарища по команде ART Фредерика Вести.

Однако лидерство в гонке россиянин сохранял лишь на протяжении десяти с небольшим секунд. Обогнав Вести по внутренней траектории, на выходе Смоляр чуть сильнее чем нужно заехал на внешний поребрик – и этой минимальной заминки оказалось достаточно, чтобы соперник разогнался в слип-стриме за машиной россиянина и вернулся на первую позицию. При этом, блокируя возможную контратаку со стороны напарника, Вести подставил россиянина под атаку со стороны Хаугера – и в итоге за один поворот Александр потерял сразу два места и вернулся на 3-ю позицию, с которой стартовал.

У россиянина оставались более чем реальные шансы финишировать на подиуме, однако за 3 круга до финиша Александра неожиданно легко прошел Оливер Калдуэлл, который к этому моменту уже отыграл у соперников 4 позиции.

Победителем гонки в итоге стал Вести. Внешний поребрик стал для датчанина вдвойне удачным: впервые пилот ART вышел в лидеры, когда на 5-м круге гонки при проезде поребрика машину пришлось отлавливать стартовавшему с поула Хаугеру. Впрочем, норвежец, который в итоге стал 2-м, может быть более чем доволен итогами уик-энда: он поднялся на подиум во всех трех гонках уик-энда и заметно укрепил свой отрыв от соперников в общем зачете. Занимающий вторую позицию Вести отстает на 41 балл (к настоящему моменту состоялись 3 этапа из запланированных 7-ми). Смоляр остается на 6-й строчке общего зачета, уступая Хаугеру 63 очка.

Одним из ярких эпизодов гонки стала авария на 14-м круге. После контакта между Виктором Мартинсом и Артуром Леклером в борьбе за 6-ю позицию младший брат пилота Формулы 1 потерял контроль над своей машиной – и та вылетела с трассы, по пути врезавшись в автомобиль ехавшего 5-м Клемента Новалака.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix    
2 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1.124 1.124
3 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 1.741 0.617
4 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 2.258 0.517
5 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 4.147 1.889
6 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 5.163 1.016
7 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 6.785 1.622
8 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 7.561 0.776
9 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 8.320 0.759
10 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 9.049 0.729
11 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 9.288 0.239
12 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 9.605 0.317
13 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 10.328 0.723
14 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 10.782 0.454
15 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 11.319 0.537
16 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 11.645 0.326
17 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 13.049 1.404
18 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 14.677 1.628
19 Ido Cohen United Kingdom Carlin 15.583 0.906
20 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 16.202 0.619
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 16.358 0.156
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 17.200 0.842
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 17.850 0.650
24 László Tóth Spain Campos Racing 19.104 1.254
25 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 43.050 23.946
26 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 1'15.956 32.906
27 Australia Джек Дуэн Italy Trident 1 Lap 1 Lap
  United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident    
  Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam    
Полные результаты

 

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Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3

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Сын Ральфа Шумахера одержал первую победу в Формуле 3
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