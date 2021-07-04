Смоляр провел яркую третью гонку Ф3, но не попал на подиум

Александр Смоляр финишировал на 4-м месте в воскресной гонке Формулы 3, которой завершился австрийский этап серии.

Россиянин начал заезд с 3-й позиции и на протяжении всей дистанции находился в лидирующей группе из десятка машин, где отрывы между пилотами редко превышали полсекунды. В конце первой трети заезда Александр вышел на 2-е место, успешно атаковав лидера общего зачета Денниса Хаугера – а еще через несколько кругов даже переместился на 1-ю позицию, обогнав своего товарища по команде ART Фредерика Вести.

Однако лидерство в гонке россиянин сохранял лишь на протяжении десяти с небольшим секунд. Обогнав Вести по внутренней траектории, на выходе Смоляр чуть сильнее чем нужно заехал на внешний поребрик – и этой минимальной заминки оказалось достаточно, чтобы соперник разогнался в слип-стриме за машиной россиянина и вернулся на первую позицию. При этом, блокируя возможную контратаку со стороны напарника, Вести подставил россиянина под атаку со стороны Хаугера – и в итоге за один поворот Александр потерял сразу два места и вернулся на 3-ю позицию, с которой стартовал.

У россиянина оставались более чем реальные шансы финишировать на подиуме, однако за 3 круга до финиша Александра неожиданно легко прошел Оливер Калдуэлл, который к этому моменту уже отыграл у соперников 4 позиции.

Победителем гонки в итоге стал Вести. Внешний поребрик стал для датчанина вдвойне удачным: впервые пилот ART вышел в лидеры, когда на 5-м круге гонки при проезде поребрика машину пришлось отлавливать стартовавшему с поула Хаугеру. Впрочем, норвежец, который в итоге стал 2-м, может быть более чем доволен итогами уик-энда: он поднялся на подиум во всех трех гонках уик-энда и заметно укрепил свой отрыв от соперников в общем зачете. Занимающий вторую позицию Вести отстает на 41 балл (к настоящему моменту состоялись 3 этапа из запланированных 7-ми). Смоляр остается на 6-й строчке общего зачета, уступая Хаугеру 63 очка.

Одним из ярких эпизодов гонки стала авария на 14-м круге. После контакта между Виктором Мартинсом и Артуром Леклером в борьбе за 6-ю позицию младший брат пилота Формулы 1 потерял контроль над своей машиной – и та вылетела с трассы, по пути врезавшись в автомобиль ехавшего 5-м Клемента Новалака.