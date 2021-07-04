Смоляр провел яркую третью гонку Ф3, но не попал на подиум
Тем временем младший брат Шарля Леклера поучаствовал в самой зрелищной аварии заезда
Александр Смоляр финишировал на 4-м месте в воскресной гонке Формулы 3, которой завершился австрийский этап серии.
Россиянин начал заезд с 3-й позиции и на протяжении всей дистанции находился в лидирующей группе из десятка машин, где отрывы между пилотами редко превышали полсекунды. В конце первой трети заезда Александр вышел на 2-е место, успешно атаковав лидера общего зачета Денниса Хаугера – а еще через несколько кругов даже переместился на 1-ю позицию, обогнав своего товарища по команде ART Фредерика Вести.
Однако лидерство в гонке россиянин сохранял лишь на протяжении десяти с небольшим секунд. Обогнав Вести по внутренней траектории, на выходе Смоляр чуть сильнее чем нужно заехал на внешний поребрик – и этой минимальной заминки оказалось достаточно, чтобы соперник разогнался в слип-стриме за машиной россиянина и вернулся на первую позицию. При этом, блокируя возможную контратаку со стороны напарника, Вести подставил россиянина под атаку со стороны Хаугера – и в итоге за один поворот Александр потерял сразу два места и вернулся на 3-ю позицию, с которой стартовал.
У россиянина оставались более чем реальные шансы финишировать на подиуме, однако за 3 круга до финиша Александра неожиданно легко прошел Оливер Калдуэлл, который к этому моменту уже отыграл у соперников 4 позиции.
Победителем гонки в итоге стал Вести. Внешний поребрик стал для датчанина вдвойне удачным: впервые пилот ART вышел в лидеры, когда на 5-м круге гонки при проезде поребрика машину пришлось отлавливать стартовавшему с поула Хаугеру. Впрочем, норвежец, который в итоге стал 2-м, может быть более чем доволен итогами уик-энда: он поднялся на подиум во всех трех гонках уик-энда и заметно укрепил свой отрыв от соперников в общем зачете. Занимающий вторую позицию Вести отстает на 41 балл (к настоящему моменту состоялись 3 этапа из запланированных 7-ми). Смоляр остается на 6-й строчке общего зачета, уступая Хаугеру 63 очка.
Одним из ярких эпизодов гонки стала авария на 14-м круге. После контакта между Виктором Мартинсом и Артуром Леклером в борьбе за 6-ю позицию младший брат пилота Формулы 1 потерял контроль над своей машиной – и та вылетела с трассы, по пути врезавшись в автомобиль ехавшего 5-м Клемента Новалака.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|2
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1.124
|1.124
|3
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|1.741
|0.617
|4
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|2.258
|0.517
|5
|Маттео Наннини
|HWA AG
|4.147
|1.889
|6
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|5.163
|1.016
|7
|Caio Collet
|MP Motorsport
|6.785
|1.622
|8
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|7.561
|0.776
|9
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|8.320
|0.759
|10
|Джонни Эдгар
|Carlin
|9.049
|0.729
|11
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|9.288
|0.239
|12
|Дэвид Шумахер
|Trident
|9.605
|0.317
|13
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|10.328
|0.723
|14
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|10.782
|0.454
|15
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|11.319
|0.537
|16
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|11.645
|0.326
|17
|Tijmen van
|MP Motorsport
|13.049
|1.404
|18
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|14.677
|1.628
|19
|Ido Cohen
|Carlin
|15.583
|0.906
|20
|Reshad de
|Charouz Racing System
|16.202
|0.619
|21
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|16.358
|0.156
|22
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|17.200
|0.842
|23
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|17.850
|0.650
|24
|László Tóth
|Campos Racing
|19.104
|1.254
|25
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|43.050
|23.946
|26
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|1'15.956
|32.906
|27
|Джек Дуэн
|Trident
|1 Lap
|1 Lap
|Клемент Новалак
|Trident
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|Полные результаты