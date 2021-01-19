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Формула 3 / Новость

Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3

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Смоляр проведет сезон-2021 в Формуле 3
Автор:
, Ответственный редактор

Российский гонщик продолжит выступления за команду ART Grand Prix

Во вторник пресс-служба SMP Racing сообщила, что участник программы Александр Смоляр проведет еще один сезон в Ф3, где дебютировал в 2020 году. 19-летний пилот из Южно-Сахалинска вновь будет выступать за команду ART.

В минувшем году Александр завоевал поул в Венгрии и поднялся на подиум в Италии. Кроме того, в Сильверстоуне он лидировал от старта до финиша, но был лишен победы – судьи усмотрени в действиях россиянина слишком жесткую оборону позиции и присудили ему штраф. В общем зачете Смоляр занял 11-е место.

«Я рад, что продолжу выступать за ART Grand Prix, – цитирует гонщика пресс-служба. – Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня. Это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у нас есть все шансы на хороший результат. Моя цель в сезоне – конечно, победа».

Календарь Формулы 3 на 2021 год включает семь этапов: сезон стартует в начале мая в Барселоне и финиширует поздно осенью в американском Остине. Формат уик-энда теперь включает три гонки. Среди других пилотов, уже подтвердивших участие в Ф3 – Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari.

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Александр Смоляр
Команды ART Grand Prix
Автор Александр Кабановский

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