Смоляр повторил свой лучший результат в Формуле 3
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Российский пилот во второй раз за два дня остановился в шаге от подиума
Александр Смоляр финишировал 4-м в воскресной гонке Формулы 3 в Спа. Пилот программы SMP Racing повторил результат, который показал днем ранее на финише субботнего заезда. Однако если по ходу первой гонки россиянин потерял одну позицию, на этот раз Смоляр за 17 кругов дистанции смог отыграть у соперников три места.
Победу в заезде одержал американец Логан Сарджент, который благодаря этому вернулся на первую позицию в общем зачете. Смоляр в общем зачете за выходные поднялся на две строчки и занимает 12-е место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Спа
|Пилоты
|Александр Смоляр
|Автор
|Кирилл Качнов
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Смоляр повторил свой лучший результат в Формуле 3
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