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Формула 3 / Спа / Отчет о гонке

Смоляр повторил свой лучший результат в Формуле 3

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Смоляр повторил свой лучший результат в Формуле 3
Автор:
, Главный редактор

Российский пилот во второй раз за два дня остановился в шаге от подиума

Александр Смоляр финишировал 4-м в воскресной гонке Формулы 3 в Спа. Пилот программы SMP Racing повторил результат, который показал днем ранее на финише субботнего заезда. Однако если по ходу первой гонки россиянин потерял одну позицию, на этот раз Смоляр за 17 кругов дистанции смог отыграть у соперников три места.

Победу в заезде одержал американец Логан Сарджент, который благодаря этому вернулся на первую позицию в общем зачете. Смоляр в общем зачете за выходные поднялся на две строчки и занимает 12-е место. 

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam     15
2 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 0.801 0.801 12
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 8.736 7.935 10
4 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 9.480 0.744 8
5 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 13.401 3.921 6
6 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 16.157 2.756 5
7 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 17.158 1.001 4
8 Germany Лирим Цендели Italy Trident 23.413 6.255 3
9 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 24.882 1.469 2
10 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 25.545 0.663 1
11 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 27.665 2.120  
12 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 31.429 3.764  
13 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 32.455 1.026  
14 Germany Дэвид Шумахер United Kingdom Carlin 37.859 5.404  
15 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 38.940 1.081  
16 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 41.046 2.106  
17 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 43.725 2.679  
18 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 45.888 2.163  
19 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 47.025 1.137  
20 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 51.410 4.385  
21 Germany Андреас Эстнер Spain Campos Racing 51.647 0.237  
22 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 51.892 0.245  
23 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 56.516 4.624  
24 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 57.484 0.968  
25 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 1'16.355 18.871  
26 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 1'24.425 8.070  
27 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 1 Lap 1 Lap  
  Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System      
  Pierre-Louis Chovet United Kingdom Hitech Racing      
  Australia Джек Дуэн Germany HWA AG      
Полные результаты

 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Спа
Пилоты Александр Смоляр
Автор Кирилл Качнов

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