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Формула 3 / Отчет о гонке

Смоляр повторил худший результат в Формуле 3

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Смоляр повторил худший результат в Формуле 3
Автор:
, редактор

Второй российский пилот серии взял дебютные очки

Датчанин Фредерик Вести выиграл первую гонку Формулы 3 в Монце. Вторая в сезоне победа 18-летнего пилота помогла его команде Prema обеспечить себе победу в командном зачете чемпионата.

Вторым финишировал француз Тео Пуршер, а третье место досталось Оскару Пиастри из Австралии. Партнер Вести по Prema прорвался на подиум с 15-го места на старте. Это помогло ему выйти в лидеры сезона, опередив Логана Сарджента, который стал только 26-м.

Россиянин Александр Смоляр финишировал лишь 20-м, повторив свой худший результат в этом сезоне. На финише он с минимальным преимуществом опередил единственную гонщицу в пелотоне - Софию Флерш.

А вот другой россиянин, Михаэль Белов, проводящий в серии второй этап, набрал свои первые очки, финишировав 10-м.

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Александр Смоляр , Михаэль Белов
Автор Иван Матушкин

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