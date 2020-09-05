Смоляр повторил худший результат в Формуле 3

Датчанин Фредерик Вести выиграл первую гонку Формулы 3 в Монце. Вторая в сезоне победа 18-летнего пилота помогла его команде Prema обеспечить себе победу в командном зачете чемпионата.

Вторым финишировал француз Тео Пуршер, а третье место досталось Оскару Пиастри из Австралии. Партнер Вести по Prema прорвался на подиум с 15-го места на старте. Это помогло ему выйти в лидеры сезона, опередив Логана Сарджента, который стал только 26-м.

Россиянин Александр Смоляр финишировал лишь 20-м, повторив свой худший результат в этом сезоне. На финише он с минимальным преимуществом опередил единственную гонщицу в пелотоне - Софию Флерш.

А вот другой россиянин, Михаэль Белов, проводящий в серии второй этап, набрал свои первые очки, финишировав 10-м.