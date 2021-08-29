Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Формулы 3 в Спа

Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, финишировал третьим в воскресной гонке Формулы 3 на трассе в Спа.

В пятницу россиянин показал 3-й результат в пятничной квалификации, таким образом завоевав соответствующую позицию на старте основного заезда – и находился на 3-м месте от старта до финиша гонки, которая прошла на мокрой от дождя трассе.

В общем зачете пилот программы SMP Racing сохранил 6-ю позицию: россиянин догнал по очкам находившегося на строчку выше француза Клемента Новалака, но при этом оба пропустили вперед финишировавшего на 2-м месте Виктора Мартинса.

Мартинс в первой половине гонки преследовал стартовавшего с поула Джека Дуэна и однажды даже обогнал австралийца – однако сделал это, выехав за пределы трассы, и был вынужден вернуть позицию сопернику. После этого Дуэн, вчера выигравший дневную гонку, без особых проблем довел дело до второй подряд (и третьей в сезоне) победы.

Успех позволил австралийцу, занимающему в общем зачете 2-е место, сократить отставание от лидера чемпионата. Сам лидер, норвежец Деннис Хаугер, после неудачной квалификации стартовав с 14-й позиции, смог опередить шестерых соперников и финишировать 8-м. В результате разрыв между Хаугером и Дуэном сократился с 46-ти очков до 25-ти.

До финиша чемпионата осталось провести два этапа, один из которых пройдет в следующие выходные в голландском Зандфорте, а второй – в октябре в рамках Гран При США в Остине.