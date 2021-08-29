Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Формулы 3 в Спа
В сложных условиях россиянин провел сравнительно спокойную гонку, результаты которой дали надежду на возвращение в чемпионат интриги
Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, финишировал третьим в воскресной гонке Формулы 3 на трассе в Спа.
В пятницу россиянин показал 3-й результат в пятничной квалификации, таким образом завоевав соответствующую позицию на старте основного заезда – и находился на 3-м месте от старта до финиша гонки, которая прошла на мокрой от дождя трассе.
В общем зачете пилот программы SMP Racing сохранил 6-ю позицию: россиянин догнал по очкам находившегося на строчку выше француза Клемента Новалака, но при этом оба пропустили вперед финишировавшего на 2-м месте Виктора Мартинса.
Мартинс в первой половине гонки преследовал стартовавшего с поула Джека Дуэна и однажды даже обогнал австралийца – однако сделал это, выехав за пределы трассы, и был вынужден вернуть позицию сопернику. После этого Дуэн, вчера выигравший дневную гонку, без особых проблем довел дело до второй подряд (и третьей в сезоне) победы.
Успех позволил австралийцу, занимающему в общем зачете 2-е место, сократить отставание от лидера чемпионата. Сам лидер, норвежец Деннис Хаугер, после неудачной квалификации стартовав с 14-й позиции, смог опередить шестерых соперников и финишировать 8-м. В результате разрыв между Хаугером и Дуэном сократился с 46-ти очков до 25-ти.
До финиша чемпионата осталось провести два этапа, один из которых пройдет в следующие выходные в голландском Зандфорте, а второй – в октябре в рамках Гран При США в Остине.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джек Дуэн
|Trident
|2
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|2.000
|2.000
|3
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|12.200
|10.200
|4
|Caio Collet
|MP Motorsport
|13.300
|1.100
|5
|Клемент Новалак
|Trident
|14.300
|1.000
|6
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|15.900
|1.600
|7
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|17.700
|1.800
|8
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|18.300
|0.600
|9
|Давид Шумахер
|Trident
|20.900
|2.600
|10
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|22.900
|2.000
|11
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|30.200
|7.300
|12
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|35.400
|5.200
|13
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|37.400
|2.000
|14
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|38.000
|0.600
|15
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|43.600
|5.600
|16
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|45.600
|2.000
|17
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|50.000
|4.400
|18
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|52.900
|2.900
|19
|Tijmen van
|MP Motorsport
|54.100
|1.200
|20
|Джонни Эдгар
|Carlin
|54.400
|0.300
|21
|Ido Cohen
|Carlin
|55.000
|0.600
|22
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|55.600
|0.600
|23
|László Tóth
|Campos Racing
|1'01.300
|5.700
|24
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|1'03.300
|2.000
|25
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1'18.600
|15.300
|26
|Маттео Наннини
|HWA AG
|2'13.900
|55.300
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|Полные результаты