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Предыдущая / Смоляр финишировал 8-м во второй гонке Ф3 в Спа
Формула 3 / Спа Новость

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Формулы 3 в Спа

Автор:
, главный редактор

В сложных условиях россиянин провел сравнительно спокойную гонку, результаты которой дали надежду на возвращение в чемпионат интриги

Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Формулы 3 в Спа

Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, финишировал третьим в воскресной гонке Формулы 3 на трассе в Спа.

В пятницу россиянин показал 3-й результат в пятничной квалификации, таким образом завоевав соответствующую позицию на старте основного заезда – и находился на 3-м месте от старта до финиша гонки, которая прошла на мокрой от дождя трассе.

В общем зачете пилот программы SMP Racing сохранил 6-ю позицию: россиянин догнал по очкам находившегося на строчку выше француза Клемента Новалака, но при этом оба пропустили вперед финишировавшего на 2-м месте Виктора Мартинса.

Мартинс в первой половине гонки преследовал стартовавшего с поула Джека Дуэна и однажды даже обогнал австралийца – однако сделал это, выехав за пределы трассы, и был вынужден вернуть позицию сопернику. После этого Дуэн, вчера выигравший дневную гонку, без особых проблем довел дело до второй подряд (и третьей в сезоне) победы.

Успех позволил австралийцу, занимающему в общем зачете 2-е место, сократить отставание от лидера чемпионата. Сам лидер, норвежец Деннис Хаугер, после неудачной квалификации стартовав с 14-й позиции, смог опередить шестерых соперников и финишировать 8-м. В результате разрыв между Хаугером и Дуэном сократился с 46-ти очков до 25-ти. 

До финиша чемпионата осталось провести два этапа, один из которых пройдет в следующие выходные в голландском Зандфорте, а второй – в октябре в рамках Гран При США в Остине.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Australia Джек Дуэн Italy Trident    
2 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 2.000 2.000
3 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 12.200 10.200
4 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 13.300 1.100
5 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 14.300 1.000
6 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 15.900 1.600
7 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 17.700 1.800
8 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 18.300 0.600
9 Germany Давид Шумахер Italy Trident 20.900 2.600
10 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 22.900 2.000
11 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 30.200 7.300
12 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 35.400 5.200
13 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 37.400 2.000
14 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 38.000 0.600
15 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 43.600 5.600
16 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 45.600 2.000
17 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 50.000 4.400
18 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 52.900 2.900
19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 54.100 1.200
20 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 54.400 0.300
21 Ido Cohen United Kingdom Carlin 55.000 0.600
22 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 55.600 0.600
23 László Tóth Spain Campos Racing 1'01.300 5.700
24 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'03.300 2.000
25 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'18.600 15.300
26 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 2'13.900 55.300
  Amaury Cordeel Spain Campos Racing    
  Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System    
  Rafael Villagómez Germany HWA AG    
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Смоляр финишировал 8-м во второй гонке Ф3 в Спа

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Смоляр финишировал 8-м во второй гонке Ф3 в Спа
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