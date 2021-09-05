Смоляр поднялся на подиум в воскресной гонке Ф3 в Зандфорте

Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, закончил на 3-й позиции воскресную гонку голландского этапа Формулы 3, который проходит в эти выходные в рамках Гран При Нидерландов. Этот подиум стал для россиянина 4-м в сезоне.

Пилот команды SMP Racing начал заезд с 8-й позиции и стал среди пилотов первой десятки одним из лидеров по количеству отыгранных мест. Большую часть гонки пилот провел в сравнительно спокойном режиме, а соперников опережал в самом начале и самом конце заезда. На первом круге Смоляр в послестартовой толчее отыграл 3 места – а на предпоследнем круге воспользовался проблемами Дэвида Шумахера и Виктора Мартинса, столкнувшихся в борьбе за 2-ю позицию (машина немецкого пилота остановилась на трассе, а француз был оштрафован на 10 секунд как виновник инцидента).

Итоги позволил Смоляру единолично занять 6-е место в общем зачете, на 15 очков оторвавшись от Оливера Калдуэлла, с которым россиянин ранее делил строчку турнирной таблицы. На строчку выше россиянина теперь находятся Мартинс и пилот юниорской программы Mercedes Фредерик Вести – они опережают Смоляра на 10 баллов.

Уверенную победу в гонке (уже четвертую в этом сезоне) одержал лидер общего зачета Деннис Хаугер. Это – а также неудачное выступление занимающего вторую строчку турнирной таблицы Джека Дуэна (стартовав 4-м, тот даже после проблем у ехавших впереди соперников пересек линию финиша только 5-м) – позволило норвежцу вновь увеличить отрыв в борьбе за титул. Теперь лидеров разделяет 43 очка.

Окончательно позиции в общем зачете будут определены в последние выходные сентября в Сочи: финальный этап чемпионата пройдет в рамках Гран При России. Впрочем, Хаугер может чувствовать себя вполне уверенно: максимальное количество очков, которые может набрать пилот за один гоночный уик-энд – 65 баллов.