Смоляр отыграл 19 позиций в день своего 19-летия

Россиянин Александр Смоляр прорвался с 27 места на старте на итоговое седьмое место во второй гонке Формулы 3 в Венгрии. После разворота и схода на первом круге в субботу он стартовал в конце, но совершил впечатляющий прорыв и на финише был восьмым. Благодаря двум пятисекундным штрафам Бента Вискала Смоляр в итоговом протоколе стал седьмым.

Россиянин заработал шесть очков, отметив таким образом свой день рождения – сегодня Александру исполнилось 19 лет.

Гонка проходила в дождь. Ее выиграл Дэвид Бекманн. Он финишировал вторым, однако из-за штрафов для Вискала оказался победителем. Вискал получил два наказания по пять секунд: первый раз за столкновение с Игором Фрагой, а второй за выезд за пределы трассы.

Вискал лидировал на протяжении большей части гонки и сумел даже оторваться от ближайшего соперника более чем на шесть секунд, что как минимум гарантировало ему финиш в очках. Однако на последних кругах гонки развернуло болид Федерико Мальвестити, после чего на трассу выехал автомобиль безопасности, а весь отрыв Вискала практически нивелировался. В итоге он оказался аж на 17-ом месте.

Этот уик-энд в Венгрии теперь запомнится невероятными прорывами российских гонщиков. Вчера в гонке Формулы 2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стартовали 11-м и 16-м, а финишировали первым и вторым соответственно, отыграв на двоих 24 позиции.