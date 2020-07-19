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Формула 3 / Хунгароринг / Отчет о гонке

Смоляр отыграл 19 позиций в день своего 19-летия

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Смоляр отыграл 19 позиций в день своего 19-летия
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 08:37

Победителем воскресной гонки стал Дэвид Бекманн

Россиянин Александр Смоляр прорвался с 27 места на старте на итоговое седьмое место во второй гонке Формулы 3 в Венгрии. После разворота и схода на первом круге в субботу он стартовал в конце, но совершил впечатляющий прорыв и на финише был восьмым. Благодаря двум пятисекундным штрафам Бента Вискала Смоляр в итоговом протоколе стал седьмым. 

Россиянин заработал шесть очков, отметив таким образом свой день рождения – сегодня Александру исполнилось 19 лет.

 

Гонка проходила в дождь. Ее выиграл Дэвид Бекманн. Он финишировал вторым, однако из-за штрафов для Вискала оказался победителем. Вискал получил два наказания по пять секунд: первый раз за столкновение с Игором Фрагой, а второй за выезд за пределы трассы.

Вискал лидировал на протяжении большей части гонки и сумел даже оторваться от ближайшего соперника более чем на шесть секунд, что как минимум гарантировало ему финиш в очках. Однако на последних кругах гонки развернуло болид Федерико Мальвестити, после чего на трассу выехал автомобиль безопасности, а весь отрыв Вискала практически нивелировался. В итоге он оказался аж на 17-ом месте.

 

Этот уик-энд в Венгрии теперь запомнится невероятными прорывами российских гонщиков. Вчера в гонке Формулы 2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стартовали 11-м и 16-м, а финишировали первым и вторым соответственно, отыграв на двоих 24 позиции. 

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  Гонщик Команда Время Очки
1 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident - 15
2 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 1.000 12
3 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 1.500 10
4 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 1.900 8
5 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 2.400 6
6 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 2.700 5
7 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 3.200 4
8 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 3.500 3
9 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 3.900 2
10 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 4.600 1
11 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 5.500  
12 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 5.900  
13 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 6.300  
14 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 7.500  
15 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 8.100  
16 Germany Лирим Цендели Italy Trident 9.200  
17 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 9.300  
18 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 10.000  
19 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 11.300  
20 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 12.200  
21 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 24.600  
22 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 49.900  
23 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 51.000  
24 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 1'51.700  
25 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 1 lap  
26 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 3 laps  
  Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 10 laps  
  New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 15 laps  
  Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 20 laps  
  Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 21 laps  
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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Хунгароринг
Сессия Гонка 2
Пилоты Дэвид Бекманн , Александр Смоляр
Автор Сергей Иванов

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