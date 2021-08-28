Смоляр финишировал 8-м во второй гонке Ф3 в Спа

Александр Смоляр, выступающий в составе команды ART, финишировал на 8-й позиции во второй гонке бельгийского этапа Формулы 3.

Россиянин начал заезд с 3-й позиции, однако на подходе к первому повороту россиянина по внутреннему радиусу атаковал Логан Сарджент. Причем потерей одной позиции дело не ограничилось: на выходе из поворота пилот программы SMP Racing не удержался в пределах трассы, проехал по асфальтовой зоне безопасности – и оказался только на 8-м месте. На нем россиянин и закончил гонку.

В общем зачете Смоляр опустился с 5-й позиции на 6-ю. Взять реванш пилот сможет в воскресной гонке, где разыгрывается больше очков, чем в субботних, и на старте которой россиянин вновь займет третью позицию.

Победу в гонке одержал стартовавший с поула Джек Дуэн, находящийся в турнирной таблице на 2-м месте. В то же время лидирующий в общем зачете после неудачных квалификации и первой субботней гонки не смог прорваться в лидирующую группу и после обеда. Норвежец по ходу заезда отыграл у соперников 5 позиций и закончил заезд на 9-м месте. В результате разрыв между лидерами общего зачета сократился с 57-ми до 46-ти очков.

Гонка началась на подсыхающей трассе, однако ближе к финишу дожль пошел снова. В это же время для эвакуации остановившегося на трассе автомобиля судьи выпустили автомобиль безопасности. Вскоре после рестарта поворот Радийон стал ареной очередного, уже третьего за два дня серьезного инцидента. В середине пелотона контроль над машинами потеряли сразу два спортсмена – и австралиец Калан Уильямс не смог избежать контакта с машиной бельгийца Амори Кордила. Впрочем, оба пилота сразу же покинули свои болиды и, судя по всему, не получили серьезных повреждений.