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Формула 3 / Новость

Смоляр будет выступать за ART в Формуле 3

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Смоляр будет выступать за ART в Формуле 3
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 10:25

Российский пилот застолбил место в новой серии после тестов новичков.

Российский гонщик Александр Смоляр в следующем сезоне будет выступать в Формуле 3. 18-летний россиянин заключил контракт с командой ART Grand Prix. 

В прошлом сезоне Смоляр выступал в еврокубке Формулы Renault, где стал третьим по итогам чемпионата, одержав три победы. Он также участвует в программе поддержки пилотов SMP Racing.

«Я очень рад выступать в Формуле 3 с такой известной и опытной командой, как ART, – сказал Смоляр. – Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Впервые в жизни я буду выступать на таком уровне.

Постараюсь соответствовать ожиданиям, которые на меня возлагают SMP Racing и ART Grand Prix. Уверен, что с их поддержкой и помощью мне будет легче адаптироваться в чемпионате. Уже с нетерпением жду предсезонных тестов в марте».

В прошлом сезоне пилоты ART на троих одержали всего одну победу в Формуле 3, а по итогам чемпионата их лучший гонщик Кристиан Люндгард расположился на шестом месте.

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Александр Смоляр
Автор Иван Матушкин

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