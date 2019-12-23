Смоляр будет выступать за ART в Формуле 3
Российский пилот застолбил место в новой серии после тестов новичков.
Российский гонщик Александр Смоляр в следующем сезоне будет выступать в Формуле 3. 18-летний россиянин заключил контракт с командой ART Grand Prix.
В прошлом сезоне Смоляр выступал в еврокубке Формулы Renault, где стал третьим по итогам чемпионата, одержав три победы. Он также участвует в программе поддержки пилотов SMP Racing.
«Я очень рад выступать в Формуле 3 с такой известной и опытной командой, как ART, – сказал Смоляр. – Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Впервые в жизни я буду выступать на таком уровне.
Постараюсь соответствовать ожиданиям, которые на меня возлагают SMP Racing и ART Grand Prix. Уверен, что с их поддержкой и помощью мне будет легче адаптироваться в чемпионате. Уже с нетерпением жду предсезонных тестов в марте».
В прошлом сезоне пилоты ART на троих одержали всего одну победу в Формуле 3, а по итогам чемпионата их лучший гонщик Кристиан Люндгард расположился на шестом месте.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Александр Смоляр
|Автор
|Иван Матушкин
Смоляр будет выступать за ART в Формуле 3
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