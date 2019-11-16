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Формула 3 / Отчет о квалификации

Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао

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Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Автор:
, Редактор
16 нояб. 2019 г., 07:43

Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.

Эстонский юниор Red Bull Юри Випс выиграл квалификационную гонку внезачетного Гран При Макао. Он стартовал с первого места и сумел сразу уехать от чемпиона Ф3 2019 года Роберта Шварцмана, разделившему с ним первый ряд стартового поля.

Випсу удалось создать отрыв от россиянина и не допустить его в зону DRS до самого финиша. Шварцман смог чуть лучше сберечь шины и под конец дистанции стал догонять соперника, но приблизился к нему лишь на 1,5 секунды.

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Стартовавший третьим Каллум Илотт не сумел удержать свою позицию и откатился на пятое место, пропустив на второй ряд на старте завтрашней главной гонки Кристиана Лундгора и Рихарда Версхора.

Позади лидеров на старте случился завал, в котором пострадал в том числе победитель Гран При Макао 2017 и 2018 годов Даниэль Тиктум.

 

Его машину подбросило в воздух, однако бывший юниор Red Bull сумел добраться до боксов, где механики провели оперативный ремонт и вернули его в гонку. Тем ни менее, британец финишировал только на 27-ом месте.

Основная гонка Гран При Макао пройдет в воскресенье.

 

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Роберт Шварцман , Юри Випс
Автор Сергей Иванов

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