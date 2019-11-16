Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.
Эстонский юниор Red Bull Юри Випс выиграл квалификационную гонку внезачетного Гран При Макао. Он стартовал с первого места и сумел сразу уехать от чемпиона Ф3 2019 года Роберта Шварцмана, разделившему с ним первый ряд стартового поля.
Випсу удалось создать отрыв от россиянина и не допустить его в зону DRS до самого финиша. Шварцман смог чуть лучше сберечь шины и под конец дистанции стал догонять соперника, но приблизился к нему лишь на 1,5 секунды.
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Стартовавший третьим Каллум Илотт не сумел удержать свою позицию и откатился на пятое место, пропустив на второй ряд на старте завтрашней главной гонки Кристиана Лундгора и Рихарда Версхора.
Позади лидеров на старте случился завал, в котором пострадал в том числе победитель Гран При Макао 2017 и 2018 годов Даниэль Тиктум.
Его машину подбросило в воздух, однако бывший юниор Red Bull сумел добраться до боксов, где механики провели оперативный ремонт и вернули его в гонку. Тем ни менее, британец финишировал только на 27-ом месте.
Основная гонка Гран При Макао пройдет в воскресенье.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Роберт Шварцман , Юри Випс
|Автор
|Сергей Иванов
Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
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