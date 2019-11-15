Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
В Макао прошла квалификация престижного этапа Формулы 3 International.
Участник молодежной программы Red Bull Юри Випс завоевал поул-позицию на Гран При Макао. Гонщик Hitech Grand Prix проехал круг в квалификации за 2:04,997, почти на пять секунд превзойдя лучший результат прошлого года.
Второе время в квалификации показал россиянин Роберт Шварцман, который уступил Випсу более трети секунды. Первую тройку замкнул Каллум Айлотт из Формулы 2, который выступает в Макао уже в пятый раз.
На старте квалификации лидером был партнер Шварцмана по команде Prema и программе подготовки пилотов Ferrari Маркус Армстронг, но позднее он разбил машину, не сумев улучшить свой результат.
В субботу, 16 ноября, в Макао пройдет квалификационная гонка, а основной заезд состоится в воскресенье, 17 ноября.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Иван Матушкин
Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
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