Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао

Участник молодежной программы Red Bull Юри Випс завоевал поул-позицию на Гран При Макао. Гонщик Hitech Grand Prix проехал круг в квалификации за 2:04,997, почти на пять секунд превзойдя лучший результат прошлого года.

Второе время в квалификации показал россиянин Роберт Шварцман, который уступил Випсу более трети секунды. Первую тройку замкнул Каллум Айлотт из Формулы 2, который выступает в Макао уже в пятый раз.

На старте квалификации лидером был партнер Шварцмана по команде Prema и программе подготовки пилотов Ferrari Маркус Армстронг, но позднее он разбил машину, не сумев улучшить свой результат.

В субботу, 16 ноября, в Макао пройдет квалификационная гонка, а основной заезд состоится в воскресенье, 17 ноября.