Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Вторая тренировка через
01 Часов
:
58 Минут
:
35 Секунд
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
11 Часов
:
28 Минут
:
35 Секунд
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Новость

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3

Поделились
Комментарии
Шварцман получил награду за титул в Формуле 3
Автор:
12 дек. 2019 г., 13:58

Российскому гонщику программы SMP Racing вручили кубок и чек на 200 тысяч евро.

В 2019 году Роберт Шварцман одержал победы в трех гонках, включая самую первую, и выиграл дебютный чемпионат «новой» Формулы 3. Титул чемпиона он оформил перед своими болельщиками в Сочи.

По итогам сезона в Монако состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Ф2 и Ф3. Кадры с нее опубликовали Шварцман и пресс-служба его команды Prema.

Помимо призового кубка, пилот из Санкт-Петербурга получил от Pirelli чек на 200 тысяч евро призовых.  

 
 
 

В следующем году россиянин перейдет в Формулу 2 и станет напарником Мика Шумахера.

Читайте также:

Следующая новость
Мазепин выступит в азиатской Формуле 3

Предыдущая новость

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Денис Буденков

Самое читаемое

1
Формула 1

Сироткин назвал поражения от Гасли опасными для Квята

2
Формула 1

«У нас два пилота, и у одного заканчивается контракт». Ferrari об интересе к Хэмилтону

3
MotoGP

Ф1 и MotoGP на одной трассе: фото с заездов Росси и Хэмилтона

4
Формула 1

Минарди похвалил Квята и восхитился расцветом Toro Rosso

5
Формула 1

Босс Ferrari пообещал заблокировать назначение Вольфа главой Ф1

Самое важное:

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3
F3

Шварцман получил награду за титул в Формуле 3

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3
F3

Мазепин выступит в азиатской Формуле 3

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MGP

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
F1

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.