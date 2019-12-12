Шварцман получил награду за титул в Формуле 3

В 2019 году Роберт Шварцман одержал победы в трех гонках, включая самую первую, и выиграл дебютный чемпионат «новой» Формулы 3. Титул чемпиона он оформил перед своими болельщиками в Сочи.

По итогам сезона в Монако состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Ф2 и Ф3. Кадры с нее опубликовали Шварцман и пресс-служба его команды Prema.

Помимо призового кубка, пилот из Санкт-Петербурга получил от Pirelli чек на 200 тысяч евро призовых.

В следующем году россиянин перейдет в Формулу 2 и станет напарником Мика Шумахера.