Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом

Про объединение двух серий в FIA Ф3

То, что сделали нынешнюю Ф3 – это круто. Они объединили две серии в одну. Никто не будет спорить, какая серия лучше. Стало больше пилотов в одной серии. Из 30 человек было очень много сильных пилотов, которые могли выиграть чемпионат. Я прекрасно понимал, что конкуренция будет очень высокая.

Машина очень хорошая. Мне машина очень понравилась и подошла под мой стиль езды. Например, в прошлом году мне потребовалось больше времени, чтобы понять, как ведет себя машина. В этом году у нас было не так много тестов, но я практически сразу понял, как машина себя ведет, что нужно с ней делать. Под мой стиль езды она очень подходит. Они сделали такой микс между GP3 и Ф3 – мощность мотора и сама база осталась от GP3, но они добавили намного больше аэродинамики, усилили тормоза, еще какие-то нюансы по подвеске, пружинам. Я считаю, что это была хорошая идея.

Тем более, в этом году мы ездили вместе с Формулой 1, были в одном паддоке. Это тоже своего рода апгрейд.

О проведении Формулы 3 совместно с Формулой 1

Поменялось кардинально все. Единственный минус нахождения в паддоке Формулы 1 – нам нужно вставать ни свет ни заря. Поскольку мы едем первыми, нам нужно все время приходить очень рано. Была какая-то гонка, вроде в Англии, где я встал в 5:30 утра, чтобы приехать на трассу. В этом плане был кошмар. А в остальном было круто, потому что тут Формула 1, паддок, другая обстановка, другой уровень. В прошлом году был наш паддок, приходили люди из DTM, болели – но уровень был не такой, спокойный. А здесь, в Ф1, все очень по-другому.

В Сочи, когда я гулял по паддоку, очень много людей подходили, я сам офигевал от количества. Все узнавали, все фотографировались, автографы... просто куча болельщиков, очень приятно. В прошлом году я такого нигде не испытывал. Если кто-то и подходил, то, может, несколько человек и всё. А в этом году всё по-другому.

Подиум: чемпион 2019 года Роберт Шварцман, победитель Маркус Армстронг, руководитель команды PREMA Racing Рене Розин, третье место – Нико Кари, Trident Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

О взрослом и взвешенном подходе к гонкам

Я получил достаточно важный урок. В прошлом году я проехал чемпионат в Новой Зеландии [Toyota Racing Series]. Чемпионат был особенным в том плане, что система очков совершенно отличалась от европейской. За победу давали 75 очков, и даже если ты приезжаешь последним, то тебе дают 20 или 25 очков. И там, если ты не дай бог не финишируешь, то получаешь ноль и теряешь очень много очков. Поэтому мне все инженеры говорили – ни в коем случае у тебя не должно быть сходов, просто приезжай стабильно.

Я помню, что я приезжал все время в четверке-пятерке и выиграл чемпионат. Это был урок – не всегда нужно, сломя голову, лезть в атаку и рисковать всем, чтобы выиграть чемпионат. Когда мы начали сезон, мы сразу выиграли гонку, вышли в лидеры и 99% [времени] ими и были, только один раз между гонками отстали на два очка относительно партнера по команде.

Когда мы стали лидерами в чемпионате, я понимал, что мне нужно выстраивать стратегию и понимать, когда я могу рисковать больше, а когда меньше. Когда нужно уступить позицию, а когда просто влететь [в соперника] и не волноваться.

Например, у меня всегда была такая стратегия. Первая гонка [уик-энда] важнее, потому что за нее дают больше очков, и там где ты финишируешь в ней, там и будешь стартовать во второй. Если ты не дай бог запорол первую гонку, то запорол и вторую – и запорол весь уик-энд.

Или, например, [на этапе Ф3] в Сочи. Многие люди подумали, зачем я пропустил Армстронга? Я прекрасно понимал, что ему вообще нечего было терять, ему было все равно. Тем более, на тот момент у меня были проблемы с машиной, я сильно потерял темп, были неполадки на последних кругах.

Я понимал, что темпа не хватит, чтобы его удержать. Я немного прикрылся, увидел, что в тот момент он просто влетает в поворот, и потом я просто решил его пропустить. Я понимал, что риск не будет оправдан, и я не знаю, где находился мой напарник [Джейхан Дарувала] , с которым я боролся за чемпионство. Я понимал, что если мы вдвоем [с Армстронгом] сойдем, а этот приедет вторым с лучшим кругом, у него будут шансы. Поэтому я решил не рисковать. Есть даже такая фраза, мне сказали ее, когда поздравляли: «Я проиграл бой, но выиграл войну».

Конечно, я жалею. Мне хотелось бы выиграть и гонку, и чемпионат. Но я считаю, что нельзя быть слишком жадным. Есть такое выражение – жадность фраера сгубила. Я решил не становиться «фраером», я просто хотел быть чемпионом.

О командной тактике Prema в Формуле 3

У нас такой максимум по командной тактике – могут сказать, что мы друг с другом не должны сталкиваться. Но это не приказ. У нас были касания... В прошлом году у нас были указания от команды – нельзя это, нельзя то.

Но в этом году я сказал, что никаких указаний никому из нас, потому что все должны друг с другом бороться по-честному. Например, если я окажусь на этом месте и при этом буду бороться за чемпионство, за гонку, буду хотеть победить – а мне скажут, что ты не можешь выиграть, нужно пропустить соперника, то сразу возникает вопрос: почему я должен делать это? Я хочу его обогнать! И поэтому ты действуешь уже назло команде, они тебя разозлили, унизили, поэтому повышаются шансы, что что-то пойдет не так. Поэтому в целом я не одобряю командные приказы.

Про адаптацию к Формуле 2

В Ф2 нагрузка выше, и не только в физическом плане. Там машина в принципе тяжелее, она более капризная, зацепа и держака у нее меньше, чем у Формулы 1. Поэтому людям, которые перешли в Формулу 1 из Ф2, проще ехать. Там машина делает всё. Я ездил на симуляторе в Ф1 и тот зацеп, та скорость – все намного проще.

Единственное, что тяжелее в Формуле 1 – если тебя срывает и разворачивает, то [машину] тяжелее «поймать». В Ф2 есть больше времени, больше понимания, что сделать.

Роберт Шварцман, PREMA Racing Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

На какой трассе хотел бы впервые проехать на машине Ф1

Я бы проехал в Барселоне. Она прикольная, там разные повороты, они интересная. Я на ней катался, мне понравилось. Можно в Сочи, конечно, проехаться, это интересно. Правда, я не знаю, устраивают ли они тесты в Сочи.

В Бельгии я бы проехал, в Спа, было бы интересно. В Хоккенхайме, там тоже хорошая трасса. Я бы еще и в Монце проехался с удовольствием, но это немного другое, там всего шесть поворотов, немного другой уровень. Но было бы интересно почувствовать скорость Ф1.

Как в России заинтересовать гонками больше людей

Задача моя, наших пилотов – показывать хорошие результаты в Формуле 1 или вообще в «формулах», чтобы наши люди начали за нас болеть. Тогда все пойдет по цепочке. Например, наш гонщик – кто-либо, например, какой-нибудь Вася, – стал чемпионом мира в Формуле 1, и об этом узнала вся страна. Конечно, у всех это вызовет интерес и желание болеть за человека, потому что он уже чемпион мира, он уже многого добился, он наш. Поэтому люди будут следить за этим, болеть.

Потом я бы просто развивал культуру автоспорта. Чтобы организаторы, помимо того, чтобы устраивали гонки Формулы 1 или другие, делали мероприятия в городе, потому что люди, которые живут в мегаполисе, они не все знают, что это такое, вообще не понимают.

Поскольку моя карьера постепенно движется вверх, постепенно люди начинают за мной следить, узнавать, я пытаюсь как-то в медийном плане раскручиваться. С помощью медийного лица тоже нужно звать людей. Просто нужно больше привлекать внимание публики, чтобы они увидели и заинтересовалась.

Просто так, если человек не знает, что это такое, он не полезет этим интересоваться, ему в голову просто это не придет – что такое машина, что такое автоспорт. У многих машина служит транспортом, чтобы добраться из точки А в точку Б. Никто даже не догадывается, что на этом транспорте можно ехать быстро, что это все очень трудно, люди рискуют жизнями, это выглядит красиво, это адреналин.