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Формула 3 / Монца / Новость

Штраф соперника принес Смоляру третье место в Ф3

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Штраф соперника принес Смоляру третье место в Ф3
Автор:
, Ответственный редактор

Уже после завершения воскресной гонки в Монце ее результаты были скорректированы судьями

Наказания получили сразу пять пилотов, включая Лиама Лоусона, который финишировал вторым.  

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Лоусон стал единственным, кому судьи добавили время. Они сочли, что 18-летний новозеландац слишком жестко действовал в борьбе с Лиримом Цендели в первом повороте и оштрафовали гонщика на десять секунд. Это отбросило пилота Hitech на седьмую строчку протокола и позволило Александру Смоляру стать третьим. 

«Положительный результат немного скрасил весь уик-энд, – цитирует россиянина пресс-служба SMP Racing. – Гонка сегодня была хорошая, без поломок, контактов. У меня два очка за лучшее время круга. В конце я почти обогнал Тео [Пуршера] – буквально одной прямой не хватило, потому что из последнего поворота я выехал очень близко к нему.

В любом случае, у нас положительный результат: всё получилось, нашли баланс, улучшили его, по сравнению с первой гонкой. Конечно, можно было бы набрать больше очков на этом этапе и уже сейчас подняться на десятую строчку личного зачета, но придется сражаться за нее в Муджелло».

Этот подиум стал для Смоляра первым в сезоне. Ранее Александр одержал победу в Сильверстоуне, но был лишен ее из-за довольно спорного штрафа. 

Остальные судейские решения в Монце не отразились на очковой таблице. Приехавший в воскресенье 11-м Бент Вискаль был вовсе дисквалифицирован за нарушение правил закрытого парка. Один из механиков, который мог работать только с топливом, заметил, что гонщик забыл вернуть на место руль, и сам установил его, что запрещено правилами без разрешения технического делегата.

Клемент Новалак, Оскар Пиастри и Логан Сарлдент сохранили позиции в протоколе гонки, но по решению судей потеряют их на решетке субботней гонки следующего этапа. 

Новалака наказали за столкновение с Михаэлем Беловым и Пиастри в первом повороте, Пиастри признали виновным в вытеснении с трассы Давида Бекмана, а Сарджент столкнулся с Фредериком Вести. 

Теперь перед финальным уик-эндом Формулы 3 в Муджелло лидер общего зачета Пиастри опережает на восемь очков Сарджента, математические шансы на титул сохраняют шестеро пилотов. Смоляр занимает в классификации 11-ю позицию.

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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Монца
Пилоты Александр Смоляр
Автор Александр Кабановский

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