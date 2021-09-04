Штраф не дал Смоляру набрать очки в первой гонке Ф3 в Зандфорте

Александр Смоляр закончил на 24-й позиции первую гонку голландского этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Нидерландов.

Стартовавший с 8-й позиции россиянин на первом круге смог отыграть две позиции, однако в борьбе допустил с контакт с автомобилем испанца Амори Кордила, который из-за этого потерял большое количество позиций. Судьи признали Смоляра виновным в инциденте и наказали его штрафной остановкой в боксах.

Все это отбросило россиянина на последнюю, 30-ю позицию с большим отставанием от ближайшего соперника. И хотя выезд автомобиля безопасности ближе к финишу позволил пилоту команды ART догнать пелотон и даже совершить несколько обгонов, шансов набрать очки у Александра уже не было.

Россиянин стал автором лучшего времени круга – но не получил за это 2-х бонусных баллов, так как финишировал за пределами первой десятки. Более приятной новостью для россиянина стало то, что он смог сохранить 5-ю позицию в общем зачете: француз Клемент Новалак, с которым Смоляр делит соответствующую строчку турнирной таблицы, тоже закончил гонку за пределами очковой зоны.

Лидер чемпионата Деннис Хаугер, стартовав с 12-й позиции, смог совершить несколько важных обгонов – и даже потеряв в какой-то момент пару позиций из-за собственой ошибки, вернулся в борьбу и продолжил отыгрывать позиции. В результате норвежец закончил заезд 7-м, на одну позицию ниже своего ближайшего преследователя в общем зачете Джека Дуэна. Таким образом, разрыв между лидерами чемпионата сократился, но всего на один балл – и составляет сейчас 28 очков.

Победителем гонки стал Артур Леклер. Младший брат пилота Формулы 1 на старте прорвался в лидеры с 3-й позиции и смог сохранить позицию до финиша, хотя в паре эпизодов рисковал потерять лидерство под атаками со стороны Логана Сарджента. Этот успех стал для монегаска вторым в сезоне.