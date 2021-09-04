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Формула 3 / Зандфорт Отчет о гонке

Штраф не дал Смоляру набрать очки в первой гонке Ф3 в Зандфорте

Автор:
, главный редактор

Победителем гонки стал Артур Леклер – младший брат пилота Формулы 1 выиграл вторую гонку в сезоне

Штраф не дал Смоляру набрать очки в первой гонке Ф3 в Зандфорте

Александр Смоляр закончил на 24-й позиции первую гонку голландского этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Нидерландов.

Стартовавший с 8-й позиции россиянин на первом круге смог отыграть две позиции, однако в борьбе допустил с контакт с автомобилем испанца Амори Кордила, который из-за этого потерял большое количество позиций. Судьи признали Смоляра виновным в инциденте и наказали его штрафной остановкой в боксах.

Все это отбросило россиянина на последнюю, 30-ю позицию с большим отставанием от ближайшего соперника. И хотя выезд автомобиля безопасности ближе к финишу позволил пилоту команды ART догнать пелотон и даже совершить несколько обгонов, шансов набрать очки у Александра уже не было.

Россиянин стал автором лучшего времени круга – но не получил за это 2-х бонусных баллов, так как финишировал за пределами первой десятки. Более приятной новостью для россиянина стало то, что он смог сохранить 5-ю позицию в общем зачете: француз Клемент Новалак, с которым Смоляр делит соответствующую строчку турнирной таблицы, тоже закончил гонку за пределами очковой зоны.

Лидер чемпионата Деннис Хаугер, стартовав с 12-й позиции, смог совершить несколько важных обгонов – и даже потеряв в какой-то момент пару позиций из-за собственой ошибки, вернулся в борьбу и продолжил отыгрывать позиции. В результате норвежец закончил заезд 7-м, на одну позицию ниже своего ближайшего преследователя в общем зачете Джека Дуэна. Таким образом, разрыв между лидерами чемпионата сократился, но всего на один балл – и составляет сейчас 28 очков.

Победителем гонки стал Артур Леклер. Младший брат пилота Формулы 1 на старте прорвался в лидеры с 3-й позиции и смог сохранить позицию до финиша, хотя в паре эпизодов рисковал потерять лидерство под атаками со стороны Логана Сарджента. Этот успех стал для монегаска вторым в сезоне.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam      
2 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 0.900 0.900  
3 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 1.500 0.600  
4 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 2.400 0.900  
5 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 2.700 0.300  
6 Australia Джек Дуэн Italy Trident 3.000 0.300  
7 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 3.800 0.800  
8 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 4.300 0.500  
9 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 7.000 2.700  
10 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 7.300 0.300  
11 United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident 8.100 0.800  
12 Ido Cohen United Kingdom Carlin 8.600 0.500  
13 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 9.100 0.500  
14 Germany Давид Шумахер Italy Trident 9.700 0.600  
15 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 10.400 0.700  
16 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 10.500 0.100  
17 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 11.300 0.800  
18 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 12.900 1.600  
19 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 13.000 0.100  
20 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 13.300 0.300  
21 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 14.000 0.700  
22 Rafael Villagómez Germany HWA AG 14.500 0.500  
23 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 15.400 0.900  
24 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 15.600 0.200  
25 László Tóth Spain Campos Racing 17.000 1.400  
26 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 18.800 1.800  
27 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 18.900 0.100  
28 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 58.000 39.100  
  Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System      
  United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport      
Полные результаты

 

 

 

 

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