Штраф не дал Смоляру набрать очки в первой гонке Ф3 в Зандфорте
Победителем гонки стал Артур Леклер – младший брат пилота Формулы 1 выиграл вторую гонку в сезоне
Александр Смоляр закончил на 24-й позиции первую гонку голландского этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Нидерландов.
Стартовавший с 8-й позиции россиянин на первом круге смог отыграть две позиции, однако в борьбе допустил с контакт с автомобилем испанца Амори Кордила, который из-за этого потерял большое количество позиций. Судьи признали Смоляра виновным в инциденте и наказали его штрафной остановкой в боксах.
Все это отбросило россиянина на последнюю, 30-ю позицию с большим отставанием от ближайшего соперника. И хотя выезд автомобиля безопасности ближе к финишу позволил пилоту команды ART догнать пелотон и даже совершить несколько обгонов, шансов набрать очки у Александра уже не было.
Россиянин стал автором лучшего времени круга – но не получил за это 2-х бонусных баллов, так как финишировал за пределами первой десятки. Более приятной новостью для россиянина стало то, что он смог сохранить 5-ю позицию в общем зачете: француз Клемент Новалак, с которым Смоляр делит соответствующую строчку турнирной таблицы, тоже закончил гонку за пределами очковой зоны.
Лидер чемпионата Деннис Хаугер, стартовав с 12-й позиции, смог совершить несколько важных обгонов – и даже потеряв в какой-то момент пару позиций из-за собственой ошибки, вернулся в борьбу и продолжил отыгрывать позиции. В результате норвежец закончил заезд 7-м, на одну позицию ниже своего ближайшего преследователя в общем зачете Джека Дуэна. Таким образом, разрыв между лидерами чемпионата сократился, но всего на один балл – и составляет сейчас 28 очков.
Победителем гонки стал Артур Леклер. Младший брат пилота Формулы 1 на старте прорвался в лидеры с 3-й позиции и смог сохранить позицию до финиша, хотя в паре эпизодов рисковал потерять лидерство под атаками со стороны Логана Сарджента. Этот успех стал для монегаска вторым в сезоне.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|2
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|0.900
|0.900
|3
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|1.500
|0.600
|4
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|2.400
|0.900
|5
|Caio Collet
|MP Motorsport
|2.700
|0.300
|6
|Джек Дуэн
|Trident
|3.000
|0.300
|7
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|3.800
|0.800
|8
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|4.300
|0.500
|9
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|7.000
|2.700
|10
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|7.300
|0.300
|11
|Клемент Новалак
|Trident
|8.100
|0.800
|12
|Ido Cohen
|Carlin
|8.600
|0.500
|13
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|9.100
|0.500
|14
|Давид Шумахер
|Trident
|9.700
|0.600
|15
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|10.400
|0.700
|16
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|10.500
|0.100
|17
|Маттео Наннини
|HWA AG
|11.300
|0.800
|18
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|12.900
|1.600
|19
|Джонни Эдгар
|Carlin
|13.000
|0.100
|20
|Кайлен Фредерик
|Carlin
|13.300
|0.300
|21
|Tijmen van
|MP Motorsport
|14.000
|0.700
|22
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|14.500
|0.500
|23
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|15.400
|0.900
|24
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|15.600
|0.200
|25
|László Tóth
|Campos Racing
|17.000
|1.400
|26
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|18.800
|1.800
|27
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|18.900
|0.100
|28
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|58.000
|39.100
|Hunter Yeany
|Charouz Racing System
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|Полные результаты
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