Серия разных победителей прервалась в Ф3 на шестой гонке

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Французский пилот приехал в Барселону с наибольшим количеством очков, но в субботу сошел уже после нескольких кругов, из-за чего утратил первую строчку в зачете.

Однако догоняющим 20-летний парижанин оставался ровно сутки. Стартовав в главной гонке уик-энда вторым, он сразу опередил обладателя поула Романа Станека и возглавил пелотон. Мартен быстро стал отрываться, и даже несмотря на два выезда машины безопасности уверенно контролировал ход событий. Он стал сильнейшим в третий раз в карьере и во второй в сезоне.

Это значит, что прервалась серия новый победителей, которая продолжалась на протяжении пяти предыдущих гонок. Мартинс добавил победу в Барселоне к ранее выигранной гонке в Бахрейне – и вернул себе лидерство в таблице.

Станек финишировал вторым, подиум дополнил Исак Хаджар. Француз в первом повороте опередил Александра Смоляра, который до самого финиша пытался вернуть третье место. Однако на одной из самых сложных в плане обгонов трасс россиянину не удалось найти возможность для атаки, чтобы во второй раз в сезоне попробовать призовое шампанское. После 24 кругов он уступил менее семи десятых.

Вмешательства машины безопасности понадобились после столкновений Рафаэля Виллагомеса и Куша Майни на четвертом круге, а также после вылета Брэда Бенавидеса вскоре после первого рестарта – гонщик стал жертвой поломки.

Победитель спринта Давид Видалес на этот раз попал в аварию по вине Артура Леклера, но смог продолжить гонку, откатившись назад. Однако в попытке вернуть позиции испанец влетел в машину Хуана-Мануэля Корреа.

Виктор Мартен после трех этапов заработал 62 очка, у Романа Станека – 56, Александр Смоляр идет шестым с 28 баллами. Сезон Формулы 3 продолжится в начале июля в Сильверстоуне.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Барселоне