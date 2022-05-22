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Формула 3 / Барселона Отчет о гонке

Серия разных победителей прервалась в Ф3 на шестой гонке

Виктор Мартен из команды ART переиграл соперников в воскресной гонке в Барселоне и вернул себе лидерство в общем зачете

Меган Уайт
Автор:
Серия разных победителей прервалась в Ф3 на шестой гонке
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Французский пилот приехал в Барселону с наибольшим количеством очков, но в субботу сошел уже после нескольких кругов, из-за чего утратил первую строчку в зачете. 

Однако догоняющим 20-летний парижанин оставался ровно сутки. Стартовав в главной гонке уик-энда вторым, он сразу опередил обладателя поула Романа Станека и возглавил пелотон. Мартен быстро стал отрываться, и даже несмотря на два выезда машины безопасности уверенно контролировал ход событий. Он стал сильнейшим в третий раз в карьере и во второй в сезоне. 

Это значит, что прервалась серия новый победителей, которая продолжалась на протяжении пяти предыдущих гонок. Мартинс добавил победу в Барселоне к ранее выигранной гонке в Бахрейне – и вернул себе лидерство в таблице. 

Станек финишировал вторым, подиум дополнил Исак Хаджар. Француз в первом повороте опередил Александра Смоляра, который до самого финиша пытался вернуть третье место. Однако на одной из самых сложных в плане обгонов трасс россиянину не удалось найти возможность для атаки, чтобы во второй раз в сезоне попробовать призовое шампанское. После 24 кругов он уступил менее семи десятых.  

Вмешательства машины безопасности понадобились после столкновений Рафаэля Виллагомеса и Куша Майни на четвертом круге, а также после вылета Брэда Бенавидеса вскоре после первого рестарта – гонщик стал жертвой поломки.  

Победитель спринта Давид Видалес на этот раз попал в аварию по вине Артура Леклера, но смог продолжить гонку, откатившись назад. Однако в попытке вернуть позиции испанец влетел в машину Хуана-Мануэля Корреа.  

Виктор Мартен после трех этапов заработал 62 очка, у Романа Станека – 56, Александр Смоляр идет шестым с 28 баллами. Сезон Формулы 3 продолжится в начале июля в Сильверстоуне.

Результаты воскресной гонки Формулы 3 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Очки
1 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 24   25
2 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 24 2.300 18
3 Айзак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 24 3.000 15
4 Russian Federation Александр Смоляр Netherlands MP Motorsport 24 3.600 12
5 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 24 4.300 10
6 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 24 5.400 8
7 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 24 6.600 6
8 Argentina Франко Колапинто Van Amersfoort Racing 24 6.800 4
9 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 24 8.400 2
10 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 24 12.000 1
11 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 24 14.100  
12 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 24 15.200  
13 Barbados Зейн Малони Italy Trident 24 17.500  
14 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 24 18.300  
15 Denmark Оливер Расмуссен Italy Trident 24 18.700  
16 Germany Лирим Цендели Czech Republic Charouz Racing System 24 21.200  
17 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 24 26.000  
18 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 24 26.600  
19 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 24 27.800  
20 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 24 28.200  
21 Pepe Martí Spain Campos Racing 24 28.400  
22 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 24 29.700  
23 Enzo Trulli Carlin 24 29.900  
24 Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 24 31.100  
25 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 24 54.800  
26 Hunter Yeany Spain Campos Racing 24 1'25.400  
27 Zak O'Sullivan Carlin 22    
  Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 15    
  United States Брэд Бенавидес Carlin 10    
  Mexico Рафаэль Виллагомес Van Amersfoort Racing 2    
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