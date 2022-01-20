Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3

Гонщик SMP Racing Александр Смоляр проведет новый сезон Ф3 в составе коллектива MP Motorsport. Имена еще двух пилотов команды на данный момент неизвестны.

В прошлом году Александр выступал за команду ART, и по ходу сезона россиянину удалось выиграть две гонки и четыре раза встать на пьедестал. В личном зачете Смоляр занял шестую позицию, уступив 24 очка Виктору Мартинсу.

MP Motorsport, основанная в 1995 году, в последние годы представлена в широком спектре турниров младших формул – от национальных первенств Формулы 4 до чемпионата Формулы 2. В частности, в прошлом году в составе этой команды Дилано вант Хофф завоевал титул в испанском чемпионате Формулы 4, а Виктор Мартинс и Рихард Версхоор выиграли по одной гонке в рамках этапов Формулы 3 и Формулы 2 соответственно.

Напомним, что первый этап нового сезона Ф3 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.