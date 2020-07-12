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Формула 3 / Шпильберг II / Новость

Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3

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Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3
Автор:
, шеф-редактор
12 июл. 2020 г., 08:19

Александр Смоляр устроил столкновение в утренней гонке Ф3 в Шпильберге. Жертвой спортсмена оказалась София Флёрш

Россиянин Александр Смоляр врезался в единственную женщину-участницу Формулы 3. В утренней гонке на трассе «Ред Булл Ринг» пилот вынес с трассы Софию Флёрш. Смоляр стартовал 30-м и последним. На первом круге Александр отыграл 4 позиции и поднялся на 26 строчку.

После этого спортсмен застрял за Флёрш и не мог ее опередить. В какой-то момент Смоляр поддел свою соперницу и отправил ее в разворот. В результате неуправляемую машину Софии понесло в стоящий рядом пенопластовый щит: болид развернуло и Флёрш выбыла из гонки. Смоляр смог продолжить движение. Вот как выглядел эпизод сразу после контакта между машинами:

 

После столкновения судьи начали разбирательство в отношении Смоляра, но в итоге решили не наказывать россиянина.

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В этом году оба 19-летних пилота дебютировали в Формуле 3. Смоляр перешел сюда после третьего места в Еврокубке Формулы Renault. Флёрш провела прошлый сезон в Формуле Regional. За первые две гонки в Формуле 3 Смоляр успел набрать шесть очков.

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Список

София Флёрш

София Флёрш
1/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
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Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
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Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
4/19

София Флёрш

София Флёрш
5/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
6/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
7/19

София Флёрш

София Флёрш
8/19

София Флёрш на церемонии Laureus-2020

София Флёрш на церемонии Laureus-2020
9/19

София Флёрш на церемонии Laureus-2020

София Флёрш на церемонии Laureus-2020
10/19

София Флёрш на церемонии Laureus-2020

София Флёрш на церемонии Laureus-2020
11/19

София Флёрш

София Флёрш
12/19

София Флёрш на Гран При Макао

София Флёрш на Гран При Макао
13/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
14/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
15/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
16/19

Фотограф: Фабиан Вернер

София Флёрш

София Флёрш
17/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
18/19

Фотограф: Александр Триниц

София Флёрш

София Флёрш
19/19

Фотограф: Александр Триниц

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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Шпильберг II
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты София Флёрш , Александр Смоляр
Команды Campos Racing
Автор Антон Погорельский

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