Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3

Россиянин Александр Смоляр врезался в единственную женщину-участницу Формулы 3. В утренней гонке на трассе «Ред Булл Ринг» пилот вынес с трассы Софию Флёрш. Смоляр стартовал 30-м и последним. На первом круге Александр отыграл 4 позиции и поднялся на 26 строчку.

После этого спортсмен застрял за Флёрш и не мог ее опередить. В какой-то момент Смоляр поддел свою соперницу и отправил ее в разворот. В результате неуправляемую машину Софии понесло в стоящий рядом пенопластовый щит: болид развернуло и Флёрш выбыла из гонки. Смоляр смог продолжить движение. Вот как выглядел эпизод сразу после контакта между машинами:

После столкновения судьи начали разбирательство в отношении Смоляра, но в итоге решили не наказывать россиянина.

В этом году оба 19-летних пилота дебютировали в Формуле 3. Смоляр перешел сюда после третьего места в Еврокубке Формулы Renault. Флёрш провела прошлый сезон в Формуле Regional. За первые две гонки в Формуле 3 Смоляр успел набрать шесть очков.