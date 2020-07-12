Российский пилот выбил с трассы единственную гонщицу Формулы 3
Александр Смоляр устроил столкновение в утренней гонке Ф3 в Шпильберге. Жертвой спортсмена оказалась София Флёрш
Россиянин Александр Смоляр врезался в единственную женщину-участницу Формулы 3. В утренней гонке на трассе «Ред Булл Ринг» пилот вынес с трассы Софию Флёрш. Смоляр стартовал 30-м и последним. На первом круге Александр отыграл 4 позиции и поднялся на 26 строчку.
После этого спортсмен застрял за Флёрш и не мог ее опередить. В какой-то момент Смоляр поддел свою соперницу и отправил ее в разворот. В результате неуправляемую машину Софии понесло в стоящий рядом пенопластовый щит: болид развернуло и Флёрш выбыла из гонки. Смоляр смог продолжить движение. Вот как выглядел эпизод сразу после контакта между машинами:
После столкновения судьи начали разбирательство в отношении Смоляра, но в итоге решили не наказывать россиянина.
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В этом году оба 19-летних пилота дебютировали в Формуле 3. Смоляр перешел сюда после третьего места в Еврокубке Формулы Renault. Флёрш провела прошлый сезон в Формуле Regional. За первые две гонки в Формуле 3 Смоляр успел набрать шесть очков.
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
София Флёрш
София Флёрш на церемонии Laureus-2020
София Флёрш на церемонии Laureus-2020
София Флёрш на церемонии Laureus-2020
София Флёрш
София Флёрш на Гран При Макао
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Фабиан Вернер
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
София Флёрш
Фотограф: Александр Триниц
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Шпильберг II
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|София Флёрш , Александр Смоляр
|Команды
|Campos Racing
|Автор
|Антон Погорельский