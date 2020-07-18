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Формула 3 / Хунгароринг / Отчет о квалификации

Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке

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Российский дебютант Формулы 3 стартует с поула в сегодняшней гонке
Автор:
, Главный редактор
18 июл. 2020 г., 07:00

Александр Смоляр добился успеха в квалификации даже раньше, чем его предшественник Роберт Шварцман

Александр Смоляр, в этом году дебютировавший в чемпионате Формулы 3, выиграл квалификацию третьего этапа турнира. Соревнования проходят на трассе «Хунгароринг» в рамках Гран При Венгрии.

Из-за сильного дождя заезд не смог пройти в традиционное для него время – днем, перед второй тренировкой Формулы 1. Судьи открыли трассу – но практически сразу несколько машин не удержались на асфальте.

 

Уже через несколько минут сессию остановили, а потом и вовсе отменили. Точнее, перенесли: в итоге квалификация прошла пятью часами позже, стартовав в семь часов вечера по местному времени.

Как и на квалификации Формулы 2 незадолго до этого, в ходе заезда пилоты раз за разом поднимали планку лучшего круга. При этом Смоляр, выступающий в этом году за команду ART, постоянно находился среди лидеров (хотя в общем зачете пилот сейчас занимает только 12-е место). Незадолго до окончания сессии время россиянина, находившегося на первой строчке протокола, на 0,012 с улучшил американец Логан Сарджент из команды Prema. Смоляр почти сразу же ответил, опередив соперника на четверть секунды – и этот результат остался лучшим до конца квалификации и принес пилоту программы SMP Racing поул в первой гонке уик-энда.

 

Напомним, что Смоляр, можно сказать, пришел в Ф3 на смену еще одному пилоту SMP Racing – Роберту Шварцману, который после завоевания в прошлом году чемпионского титула ушел «на повышение» в Ф2 (где является одним из лидеров турнира).

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Примечательно, что успеха в квалификации Смоляру удалось добиться ощутимо раньше, чем Шварцману. Если в Венгрии в настоящий момент проходит третий этап турнира, то Шварцман в 2018 году во время дебютного сезона в Формуле 3 впервые выиграл квалификацию только на восьмом этапе соревнований. Вдобавок Шварцман тогда выступал в европейском чемпионате, где машины менее мощны и быстры, чем в современной Ф3 (ранее называвшейся GP3).

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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Хунгароринг
Пилоты Александр Смоляр
Автор Кирилл Качнов

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