В программу Red Bull вошел победитель виртуальных гонок
Red Bull наняла пилота из киберспорта. Компания подписала контракт с Игорем Фрагой, который начинал выступления в компьютерных играх. В сезоне-2020 Фрага поедет в Формуле 3
Чемпион Кубка наций FIA по компьютерной игре Gran Turismo и участник кибертурнира McLaren Shadow Игорь Фрага стал пилотом Red Bull. Австрийская компания официально включила 21-летнего гонщика в состав собственной автоспортивной программы.
Этой зимой Фрага опередил протеже Red Bull Лайама Лоусона в новозеландском молодежном первенстве Toyota Racing Series. Несмотря на поражение Лоусон остался в числе пилотов Red Bull. В сезоне-2020 оба пилота поедут в Формуле 3. Примечательно, что Фрага подписал контракт с командой Charouz в Ф3 еще до того, как присоединился к Red Bull.
Еще в молодежную программу Red Bull входит участник Формулы 2 Джехан Дарувала, отчисленный из Force India, а также Сержиу Сетте Камара, которого прежде увольняли из Red Bull. В марте бразильца вернули в команду: с этого года Сетте Камара станет запасным пилотом команд Формулы 1 Red Bull Racing и AlphaTauri.
Из более молодых пилотов в программе поддержки австрийской компании числятся эстонец Юри Випс (Суперформула), японец Юки Цунода (Формула 2) и американец Джек Кроуфорд (Формула 4).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3 , eSports
|Пилоты
|Игорь Фрага
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин , Charouz Racing System
|Автор
|Рахит Тукрал
В программу Red Bull вошел победитель виртуальных гонок
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