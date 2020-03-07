«Работы стало намного больше». Смоляр о тестах Ф3 в Бахрейне

Прошлогодний чемпионат Формулы 3 закончился победой россиянина Роберта Шварцмана – после чего петербуржец ушел на повышение в Формулу 2. Но российское присутствие в Ф3 сохранилось: на смену Шварцману пришел еще один пилот программы SMP Racing Александр Смоляр. В прошлом году он стал третьим в Еврокубке Формулы Renault.

В начале марта москвич, который будет защищать цвета французской команды ART, принял участие в трехдневных предсезонных тестах в Бахрейне. В последний день заездов Александр показал 10-й результат, примерно на полсекунды отстав от обладателя лучшего времени. По завершении тестов пилот поделился своими впечатлениями с российской редакцией Motorsport.com.

В чем главные отличия в поведении болида Формулы 3 от машины Формулы Renault? С чем в машине Вы быстро освоились, а над чем еще надо активно работать?

У болида Формулы 3 гораздо больше прижимной силы. При этом он очень чувствителен к целому ряду моментов – порывам ветра, состоянию трассы и резины. Не могу сказать, что сейчас надо упорно работать над чем-то конкретным. Просто пока сложно понять тот максимум, на который способна машина. Я считаю, это нормально и приходит только с опытом.

По сравнению с Формулой Renault изменилась ли как-то методика прогрева шин, работа с шинами на дистанции?

Изменилась кардинально. Сейчас от хорошего прогрева шин зависит всё. Без него можно проиграть секунду с круга, а то и больше. Плюс резина очень капризная, и к ней нужен отдельный подход. В квалификационном темпе она живет ровно один круг – а теперь представьте, что мне нужно растянуть ее жизнь на 17 кругов гонки. Пит-стопов в гонках нет, поэтому сохранить шины лучше других – самая главная задача.

Насколько больше работы у Вас как у пилота после перехода в Формулу 3?

Намного больше. Двигатель может очень быстро перегреться, и всегда нужно следить за его температурой. На руле есть показатели давления и температуры в шинах, и за этим тоже нужно следить, особенно в процессе прогрева резины. В гонке все гораздо сложнее. Почти каждый круг приходится менять режим «газа» и баланс тормозов, так как это сильно влияет на скорость износа резины.

Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Как обстояло дело с настройками: Вы подбирали их под себя, пытаясь поднять темп – или может быть, инженеры выставляли те или иные настройки? Как часто настройки менялись?

Настройки менялись каждую сессию – и мы, три пилота команды, должны были попробовать как можно больше вариаций. В первые два дня тестировали предложенные варианты, а в последний больше подбирали настройки под каждого пилота.

Какой процент времени уделялся гоночному темпу, а какой – квалификационному?

Основной задачей на тесты был гоночный темп – и я считаю, мы хорошо подготовились: собрали много информации, подобрали хорошие настройки. Процент времени был поделен в пропорции примерно 60 на 40.

Можно ли по лучшему кругу на тестах о чем-то судить – или эти данные так же относительны, как по итогам тестов Ф1, где все шифруются и ездят с разной топливной загрузкой?

Я считаю, что можно, но очень поверхностно. Все ехали в разное время, на разной резине, с разным количеством топлива – да и ветер в эти три дня менялся каждые десять минут.

Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Изменилось ли что-то в Вашем быту из-за ситуации с коронавирусом, вводит ли команда какие-либо новые требования, пожелания, ограничения?

Чаще моем руки, реже здороваемся за руку. Ничего особенного – просто чуть больше обращаем внимания на гигиену.

P.S. Напомним, что пилоты Формулы 2 и Формулы 3 начнут сезон 21 марта в рамках Гран При Бахрейна. И если в Ф3 Смоляр является единственным россиянином, в Формуле 2 выступят сразу три наших соотечественника – Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов.