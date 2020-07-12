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Формула 3 / Шпильберг II / Отчет о гонке

Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

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Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 08:31

Смоляр не смог заработать очки, зато выбил с трассы единственную участницу

Тео Пуршер выиграл вторую гонку Формулы 3 в этот уик-энд в Австрии. Он сумел воспользоваться ошибкой лидеров и не упустил своего шанса на финише. Для Пуршера эта победа стала первой в его карьере в Формуле 3. В отличие от субботы, гонка прошла при солнечной погоде и по сухой трассе.

На протяжении большей части дистанции за лидерство боролись Лайам Лоусон и стартовавший первым Джейк Хьюз. Пару раз в начале гонки в их борьбу вмешивался и Пуршер. За несколько кругов до финиша Хьюз и Лоусон столкнулись в повороте и выбыли из гонки. Это вывело Пуршера в лидеры, а Логан Сарджент оказался вторым. Третьим финишировал Дэвид Бекманн.

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Автомобиль безопасности, который выехал после столкновения Лоусона и Хьюза, покинул трассу перед самой финишной прямой на последнем круге. Обогнать Пуршера уже никто не смог.

Россиянин Александр Смоляр после аварии во вчерашней дождевой гонке был вынужден стартовать последним. Он сумел прорваться на 23 место, где врезался в Софию Флерш, выбив девушку с трассы. Для того, чтобы организаторы могли убрать болид Флерш с обочины, на трассе появился автомобиль безопасности.

Сам Смоляр смог продолжить гонку, но финишировал только 21-м, так и не заработав в этот уик-энд ни одного очка. Судьи рассмотрели его столкновение с Флерш и не стали выносить никакого наказания для россиянина.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 France Тео Пуршер France ART Grand Prix      
2 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 0.400    
3 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 0.600    
4 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 1.100    
5 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 1.800    
6 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 1.800    
7 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 2.100    
8 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 2.500    
9 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 3.000    
10 Germany Лирим Цендели Italy Trident 3.300    
11 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 3.600    
12 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 3.900    
13 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 4.200    
14 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 4.500    
15 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 5.300    
16 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 5.700    
17 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 6.400    
18 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 6.500    
19 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 8.300    
20 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 8.500    
21 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 8.900    
22 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 9.700    
23 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 10.000    
24 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 11.300    
25 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 1 lap    
26 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 4 laps    
27 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 4 laps    
28 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 5 laps    
29 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 14 laps    
30 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 17 laps    
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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Шпильберг II
Сессия Вторая гонка
Автор Сергей Иванов

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