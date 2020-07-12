Пуршер неожиданно выиграл вторую гонку Формулы 3 в Австрии

Тео Пуршер выиграл вторую гонку Формулы 3 в этот уик-энд в Австрии. Он сумел воспользоваться ошибкой лидеров и не упустил своего шанса на финише. Для Пуршера эта победа стала первой в его карьере в Формуле 3. В отличие от субботы, гонка прошла при солнечной погоде и по сухой трассе.

На протяжении большей части дистанции за лидерство боролись Лайам Лоусон и стартовавший первым Джейк Хьюз. Пару раз в начале гонки в их борьбу вмешивался и Пуршер. За несколько кругов до финиша Хьюз и Лоусон столкнулись в повороте и выбыли из гонки. Это вывело Пуршера в лидеры, а Логан Сарджент оказался вторым. Третьим финишировал Дэвид Бекманн.

Автомобиль безопасности, который выехал после столкновения Лоусона и Хьюза, покинул трассу перед самой финишной прямой на последнем круге. Обогнать Пуршера уже никто не смог.

Россиянин Александр Смоляр после аварии во вчерашней дождевой гонке был вынужден стартовать последним. Он сумел прорваться на 23 место, где врезался в Софию Флерш, выбив девушку с трассы. Для того, чтобы организаторы могли убрать болид Флерш с обочины, на трассе появился автомобиль безопасности.

Сам Смоляр смог продолжить гонку, но финишировал только 21-м, так и не заработав в этот уик-энд ни одного очка. Судьи рассмотрели его столкновение с Флерш и не стали выносить никакого наказания для россиянина.