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Формула 3 Новость

Протеже Red Bull покинул Формулу 3 из-за опасной болезни

Джонни Эдгару придется на время забыть об участии в гонках из-за болезни Крона

Меган Уайт
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Протеже Red Bull покинул Формулу 3 из-за опасной болезни
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18-летний британец написал в социальных сетях, что «сейчас физически не в состоянии участвовать в соревнованиях на должном уровне» и «на какое-то время предпочитает полностью сконцентрироваться на своем здоровье».

Эдгар, выступающий за Trident, не заработал ни одного очка на дебютном этапе сезона Ф3 в Бахрейне. Он рассказал, что медики диагностировали болезнь Крона – тяжёлое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы.

Место Эдгара за рулем займет датчанин Оливер Расмуссен, который без особого успеха стартовал в Формуле 3 в сезоне-2021 за HWA, после чего перешел в WEC. Гонщик будет выступать по двойной программе. 

На этой неделе Формула 3 проводит тесты в Хересе, а регулярный сезон продолжится в конце апреля в Имоле.

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