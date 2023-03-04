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Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

Пепе Марти, который никак не проявил себя в прошлом чемпионате, на этот раз стал сильнейшим в субботней гонке в Бахрейне. Россиянин Никита Бедрин финишировал 17-м

Меган Уайт
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Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3
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За весь 2022 год испанец, карьерой которого занимается менеджерская компания Фернандо Алонсо, всего раз финишировал в десятке сильнейших – он заработал два очка в Монце. Но накопленный опыт в сочетании с реверсивной стартовой решеткой принесли 17-летнему пилоту Campos победу в гонке открытия нового сезона. 

Став в квалификации 11-м, он получил вторую позицию на старте и после двух выездов машины безопасности смог на 14-м круге опередить в споре за лидерство стартовавшего с поула Франко Колапинто из MP Motorsport по внешнему радиусу четвертого поворота.

На оставшейся части дистанции аргентинец из Академии Williams несколько раз пробовал контратаковать, но Марти удалось лучше сберечь шины и одержать первую в карьере победу. 

Тройку призеров замкнул Кайо Коллет из Van Amersfoort Racing.

Российский новичок Ф3 Никита Бедрин начинал борьбу с 21-й позиции и финишировал 17-м.

Пепе Марти, Campos Racing

Пепе Марти, Campos Racing

Фото: Campos Racing

Борьбу в первый раз пришлось прервать после аварии Рафаэля Виллагомеса на втором круге – после контакта с машиной Габриэля Бортолетто мексиканец влетел в барьер в четвертом повороте. 

После рестарта Марти опередил Коллета, которого пропустил после старта, в споре за второе место. 

Однако почти сражу желтые флаги появились вновь, когда остановился на трассе дебютант Люк Браунинг из Hitech.

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с победителем гонки Пепе Марти, Campos Racing

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с победителем гонки Пепе Марти, Campos Racing

Фото: Марк Саттон

Участники Формулы 3 продолжат борьбу на трассе в Сахире в воскресенье утром.

Результаты субботней гонки Ф3 в Бахрейне (19 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Pepe Martí Spain Campos Racing    
2 Argentina Франко Колапинто Netherlands MP Motorsport 1.8  
3 Brazil Кайо Коллет Netherlands Van Amersfoort Racing 5.8  
4 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 9.0  
5 Paul Aron Italy Prema Powerteam 9.8  
6 Oliver Goethe Italy Trident 10.6  
7 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 11.1  
8 Leonardo Fornaroli Italy Trident 11.7  
9 United Kingdom Джонни Эдгар Netherlands MP Motorsport 12.3  
10 Colombia Себастьян Монтойя Hitech Pulse-Eight 12.8  
11 Hugh Barter Spain Campos Racing 13.6  
12 Gabriel Bortoleto Italy Trident 14.1  
13 United Kingdom Зак О'Салливан Italy Prema Powerteam 14.8  
14 Christian Mansell Spain Campos Racing 15.8  
15 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 17.4  
16 Mari Boya Netherlands MP Motorsport 18.0  
17 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 19.2  
18 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 19.6  
19 Israel Идо Коэн Rodin Carlin 23.4  
20 Hunter Yeany Rodin Carlin 24.6  
21 Oliver Gray Rodin Carlin 25.0  
22 Germany София Флёрш PHM Racing by Charouz 25.3  
23 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 25.9  
24 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 38.5  
25 Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 45.2  
26 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 47.7  
27 Алекс Гарсия Switzerland Jenzer Motorsport 1'01.7  
28 United States Кайлен Фредерик France ART Grand Prix 1'25.3  
  Luke Browning Hitech Pulse-Eight 13 laps  
  Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 18 laps  
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