Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3
Пепе Марти, который никак не проявил себя в прошлом чемпионате, на этот раз стал сильнейшим в субботней гонке в Бахрейне. Россиянин Никита Бедрин финишировал 17-м
За весь 2022 год испанец, карьерой которого занимается менеджерская компания Фернандо Алонсо, всего раз финишировал в десятке сильнейших – он заработал два очка в Монце. Но накопленный опыт в сочетании с реверсивной стартовой решеткой принесли 17-летнему пилоту Campos победу в гонке открытия нового сезона.
Став в квалификации 11-м, он получил вторую позицию на старте и после двух выездов машины безопасности смог на 14-м круге опередить в споре за лидерство стартовавшего с поула Франко Колапинто из MP Motorsport по внешнему радиусу четвертого поворота.
На оставшейся части дистанции аргентинец из Академии Williams несколько раз пробовал контратаковать, но Марти удалось лучше сберечь шины и одержать первую в карьере победу.
Тройку призеров замкнул Кайо Коллет из Van Amersfoort Racing.
Российский новичок Ф3 Никита Бедрин начинал борьбу с 21-й позиции и финишировал 17-м.
Пепе Марти, Campos Racing
Фото: Campos Racing
Борьбу в первый раз пришлось прервать после аварии Рафаэля Виллагомеса на втором круге – после контакта с машиной Габриэля Бортолетто мексиканец влетел в барьер в четвертом повороте.
После рестарта Марти опередил Коллета, которого пропустил после старта, в споре за второе место.
Однако почти сражу желтые флаги появились вновь, когда остановился на трассе дебютант Люк Браунинг из Hitech.
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с победителем гонки Пепе Марти, Campos Racing
Фото: Марк Саттон
Участники Формулы 3 продолжат борьбу на трассе в Сахире в воскресенье утром.
Результаты субботней гонки Ф3 в Бахрейне (19 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Pepe Martí
|Campos Racing
|2
|Франко Колапинто
|MP Motorsport
|1.8
|3
|Кайо Коллет
|Van Amersfoort Racing
|5.8
|4
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|9.0
|5
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|9.8
|6
|Oliver Goethe
|Trident
|10.6
|7
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|11.1
|8
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|11.7
|9
|Джонни Эдгар
|MP Motorsport
|12.3
|10
|Себастьян Монтойя
|Hitech Pulse-Eight
|12.8
|11
|Hugh Barter
|Campos Racing
|13.6
|12
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|14.1
|13
|Зак О'Салливан
|Prema Powerteam
|14.8
|14
|Christian Mansell
|Campos Racing
|15.8
|15
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|17.4
|16
|Mari Boya
|MP Motorsport
|18.0
|17
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|19.2
|18
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|19.6
|19
|Идо Коэн
|Rodin Carlin
|23.4
|20
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|24.6
|21
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|25.0
|22
|София Флёрш
|PHM Racing by Charouz
|25.3
|23
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|25.9
|24
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|38.5
|25
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|45.2
|26
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|47.7
|27
|Алекс Гарсия
|Jenzer Motorsport
|1'01.7
|28
|Кайлен Фредерик
|ART Grand Prix
|1'25.3
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|13 laps
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|18 laps
|Полные результаты
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