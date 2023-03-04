Протеже Алонсо выиграл первую гонку сезона в Формуле 3

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За весь 2022 год испанец, карьерой которого занимается менеджерская компания Фернандо Алонсо, всего раз финишировал в десятке сильнейших – он заработал два очка в Монце. Но накопленный опыт в сочетании с реверсивной стартовой решеткой принесли 17-летнему пилоту Campos победу в гонке открытия нового сезона.

Став в квалификации 11-м, он получил вторую позицию на старте и после двух выездов машины безопасности смог на 14-м круге опередить в споре за лидерство стартовавшего с поула Франко Колапинто из MP Motorsport по внешнему радиусу четвертого поворота.

На оставшейся части дистанции аргентинец из Академии Williams несколько раз пробовал контратаковать, но Марти удалось лучше сберечь шины и одержать первую в карьере победу.

Тройку призеров замкнул Кайо Коллет из Van Amersfoort Racing.

Российский новичок Ф3 Никита Бедрин начинал борьбу с 21-й позиции и финишировал 17-м.

Пепе Марти, Campos Racing Фото: Campos Racing

Борьбу в первый раз пришлось прервать после аварии Рафаэля Виллагомеса на втором круге – после контакта с машиной Габриэля Бортолетто мексиканец влетел в барьер в четвертом повороте.

После рестарта Марти опередил Коллета, которого пропустил после старта, в споре за второе место.

Однако почти сражу желтые флаги появились вновь, когда остановился на трассе дебютант Люк Браунинг из Hitech.

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с победителем гонки Пепе Марти, Campos Racing Фото: Марк Саттон

Участники Формулы 3 продолжат борьбу на трассе в Сахире в воскресенье утром.

Результаты субботней гонки Ф3 в Бахрейне (19 кругов)