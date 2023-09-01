Протеже Алонсо стал чемпионом Ф3 после квалификации в Монце
Габриэль Бортолето гарантировал себе звание сильнейшего еще до того, как начались гонки финального этапа молодежной серии
Дебютант Формулы 3 Бортолето отлично начал нынешний сезон: 18-летний бразилец стабильно зарабатывал очки, выиграл в Бахрейне и Мельбурне – и уже к середине чемпионата создал солидный отрыв от соперников.
И хотя затем отставание конкурентов перестало расти и даже стало понемногу сокращаться (особенно после того, как Габриэль не заработал ни одного очка в Спа), финал сезона в Монце не обещал Бортолето проблем: его соперникам Пепе Марти и Паулю Арону требовалось не только выиграть обе гонки, но и получить бонусные баллы за поул.
Однако сильнейшим в пятничной квалификации, которую пришлось несколько раз прерывать красными флагами, стал напарник Габриэля по Trident Оливер Гете. Это автоматически сделало бразильца новым чемпионом.
Для гонщика, карьерой которого занимается компания A14 Management Фернандо Алонсо, это первый титул в карьере.
Звание сильнейшей команды Ф3 пока не разыграно: в преддверии двух заключительных гонок лидирует Prema (301 очко), а Trident идет второй (276).
Габриэль Бортолето, Trident
Фото: Formula Motorsport Ltd
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