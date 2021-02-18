Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок

Команда Trident объявила, что одним из ее пилотов в международном чемпионате Формулы 3 в этом году станет Джек Дуэн – сын многократного чемпиона мира по мотогонкам Мика Дуэна.

В прошлом году австралиец впервые принял участие в турнире – при поддержке юниорской программы Red Bull. К этому моменту Джек уже дважды становился вице-чемпионом зимней азиатской серии Ф3 – однако в международном чемпионате ни разу не смог финишировать выше 11-го места, не набрал ни одного очка и стал в общем зачете 26-м.

В этом году пилот уже официально не входит в юниорскую программу австрийского концерна – однако каким-то образом Дуэн продолжил получать финансовую поддержку со стороны Red Bull. Именно эта поддержка и позволила ему сохранить место в Формуле 3. В составе Trident австралиец составит компанию Дэвиду Шумахеру (сыну экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера) и чемпиону британской Ф3 Клементу Новалаку.