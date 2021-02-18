Главные события
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 3 / Новость

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок

Поделились
Комментарии
Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок
Автор:
, Главный редактор

Джек Дуэн сохранил место в чемпионате Формулы 3, хотя в прошлом году не набрал ни одного очка

Команда Trident объявила, что одним из ее пилотов в международном чемпионате Формулы 3 в этом году станет Джек Дуэн – сын многократного чемпиона мира по мотогонкам Мика Дуэна.

В прошлом году австралиец впервые принял участие в турнире – при поддержке юниорской программы Red Bull. К этому моменту Джек уже дважды становился вице-чемпионом зимней азиатской серии Ф3 – однако в международном чемпионате ни разу не смог финишировать выше 11-го места, не набрал ни одного очка и стал в общем зачете 26-м.

В этом году пилот уже официально не входит в юниорскую программу австрийского концерна – однако каким-то образом Дуэн продолжил получать финансовую поддержку со стороны Red Bull. Именно эта поддержка и позволила ему сохранить место в Формуле 3. В составе Trident австралиец составит компанию Дэвиду Шумахеру (сыну экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера) и чемпиону британской Ф3 Клементу Новалаку.

Читайте также:

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Предыдущая новость

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Джек Дуэн
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

21ч
2
Формула 1

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

3
Формула 1

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

2дн
4
Формула 1

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

22ч
5
Формула 1

Red Bull опробует новый болид на следующей неделе

Самое важное:
Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок
Формула 3

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Формула 3

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

5 февр. 2021 г.
Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

1 февр. 2021 г.
Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

30 янв. 2021 г.
Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу
Формула 1

Mercedes включила нового гонщика в свою молодежную программу

19 янв. 2021 г.
Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Red Bull опробует новый болид на следующей неделе
Формула 1 / Новость

Red Bull опробует новый болид на следующей неделе

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Формула 1 / Новость

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид
Дорожные гонки / Новость

На горную гонку «Пайкс Пик» заявлен формульный болид

More from
Джек Дуэн
Протеже Red Bull вырвал победу у лидера Формулы 3 в Сильверстоуне Сильверстоун
Формула 3 / Отчет о гонке

Протеже Red Bull вырвал победу у лидера Формулы 3 в Сильверстоуне

На уровне чемпионки W Series. Как Никита Мазепин провел сезон в Азиатской Формуле 3 Азиатская Ф3: Сепанг
Ф3 / Новость

На уровне чемпионки W Series. Как Никита Мазепин провел сезон в Азиатской Формуле 3

Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди
Формула 3 / Новость

Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди

Самое читаемое Сегодня

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми
Формула 1 Формула 1 / Новость

Болиды Мазепина и Шумахера могут оказаться розовыми

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

Red Bull опробует новый болид на следующей неделе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull опробует новый болид на следующей неделе

Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок
Формула 3 Формула 3 / Новость

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Самое важное:

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок
Формула 3 Формула 3 / Новость

Программа Red Bull дала еще один шанс сыну звезды мотогонок

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3
Формула 3 Формула 3 / Отчет о гонке

Дарувала отобрал у Чжоу лидерство в азиатской Формуле 3

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки
Формула 3 Формула 3 / Новость

Участник смертельной аварии Юбера вернется в гонки

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3 Формула 3 / Отчет о гонке

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.