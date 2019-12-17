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Формула 3 / Новость

Prema нашла замену Шварцману в Формуле 3

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Prema нашла замену Шварцману в Формуле 3
Автор:
17 дек. 2019 г., 13:57

Чемпионский коллектив, с которым Роберт Шварцман выиграл титул в прошедшем сезоне, назвал имя первого из трех своих гонщиков на 2020-й год.

Новым гонщиком сильнейшей команды Формулы 3 станет 18-летний американец Логан Сарджент. Он выиграл титул чемпиона мира в картинге – в классе KF Junior в 2015 году, – в 2017-м стал вице-чемпионом в британской Ф4, а затем перешел в Еврокубок Формулы Renault, где закончил год четвертым.

Предстоящий сезон будет для 18-летнего Сарджента вторым в Формуле 3. Дебютный год он провел в команде Carlin, но у той возникли сложности с адаптацией к новому чемпионату, по итогам которого британцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице.

Сарджент закончил год на 19-й строчке в зачете, однако затем поднялся на подиум Гран При Макао.

Prema выиграла титул в командном зачете Ф3 за четыре гонки до конца сезона-2019, а трое ее пилотов – Роберт Шварцман, Маркус Армстронг и Джехан Дарувала – стали призерами чемпионата. Первые двое проведут будущий год в Формуле 2.

Саржент уже провел тесты с Prema в Валенсии наряду с чемпионом Еврокубка Оскаром Пиастри, чемпионом европейской Формулы Regional Энцо Фиттипальди и Энамом Ахмедом.

Американец стал вторым подтвержденным пилотом на следующим сезон Формулы 3. Первым был австралиец Калан Уильямс, получивший место в Jenzer.

Ожидается, что Prema объявит имена второго и третьего пилотов в ближайшие недели.

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Роберт Шварцман , Логан Сарджент
Команды Prema Powerteam
Автор Денис Буденков

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