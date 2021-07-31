Племянник пилота Ф1 выиграл гонку Формулы 3 у внука чемпиона Ф1

Маттео Наннини выиграл вторую гонку венгерского этапа Формулы 3. Напомним, что 18-летний итальянский пилот – племянник Алессандро Наннини, который в конце 80-х и начале 90-х годов провел в Формуле 1 пять сезонов и выиграл одну гонку (Гран При Японии 1989 года, запомнившийся легендарным столкновением Алена Проста и Айртона Сенны в борьбе за чемпионский титул).

Примечательно, что вести борьбу за победу Наннини пришлось с потомком еще одного пилота Формулы 1 – Энцо Фиттипальди, внуком двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди. Итальянцу удался прекрасный старт с 3-й позиции – однако первая атака на позиции стартовавшего с поула бразильца не удалась. Впрочем, уже на 4-м круге Наннини все-таки смог опередить соперника – после чего пилот команды HWA быстро оторвался от Фиттипальди на несколько секунд.

Бразилец в итоге финишировал 2-м, на 3-м месте финишную линию перенес чех Роман Станек: оба пилота, проводящие в серии второй сезон и перед стартом гонки занимавшие 16-ю и 17-ю позицию в общем зачете, поднялись на подиум впервые.

Лидер общего зачета Деннис Хаугер закончил заезд на 5-й позиции. Стартовав с 8-го места, он сумел сберечь шины лучше соперников и в конце гонки провел пару уверенных обгонов. Это позволило норвежцу увеличить отрыв в общем зачете. Ближайший преследователь Хаугера, Олли Калдуэлл, в борьбе на первом круге сломал переднее крыло, после чего отстал на круг и не смог подняться выше 29-го места.

В результате отставание британца, сохранившего 2-ю строчку общего зачета, от Хаугера выросло до 45-ти очков. Пилоты, занимающие в турнирной таблице места с 3-го по 5-е, также не смогли набрать зачетные баллы, что дополнительно увеличило шансы Хаугера на завоевание чемпионского титула.

Александр Смоляр закончил гонку на 4-м месте. Стартовав с 7-й позиции, россиянин уже на первом круге отыграл у соперников 3 места – после чего сохранял завоеванную позицию вплоть до финиша. Хотя среди пилотов первой десятки Александр разделил с Хаугером лидерство по количеству отыгранных за время гонки мест, в турнирной таблице он остался на прежней 6-й строчке. Впрочем, отставание от своего ближайшего соперника москвич сократил с 9-ти очков до 1-го.