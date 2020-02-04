Племянник Наннини дебютирует в Формуле 3
Итальянский гонщик Маттео Наннини проведет будущий сезон в коллективе Jenzer Motorsport.
Маттео Наннини – племянник Алессандро Наннини, который выступал в Формуле 1 в 1986-1990 годы за Minardi и Benetton, выиграл одну гонку и еще восемь раз поднимался на подиум. В 90-х итальянец провел три сезона в DTM, где одержал несколько побед, гоняясь на Alfa Romeo.
Для 16-летнего Маттео новый сезон в «формульных» гонках станет вторым. В 2019-м он выиграл чемпионат Формулы 4 в ОАЭ, а также провел несколько этапов в Formula Regional European, где лучшим его результатом стало шестое место в гонке.
В команде Jenzer Наннини присоединиться к австралийцы Калану Уильямсу. Имя третьего гонщика названо еще не было.
В прошлом сезоне FIA Ф3 Jenzer заняла седьмое место. Одну победу и еще два подиума команде принес Юки Цунода, который в 2020-м дебютирует в Формуле 2 в составе Carlin.
Сезон Формулы 3 начнется в Бахрейне 20-22 марта.
Маттео Наннини
Фото: F4 UAE
Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:
|Команда
|Гонщики
|Prema Racing
|
Оскар Пиастри
|ART Grand Prix
|
Александр Смоляр
Тео Пуршер
|Trident
|
Лирим Цендели
|HWA
|
Джейк Хьюз
Энцо Фиттипальди
Джек Дуэн
|Jenzer Motorsport
|
Калан Уильямс
|Hitech
|
Макс Фьютрелл
Лиам Лоусон
Деннис Хаугер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Команды
|Jenzer Motorsport
|Автор
|Денис Буденков
Племянник Наннини дебютирует в Формуле 3
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