Племянник Наннини дебютирует в Формуле 3

Маттео Наннини – племянник Алессандро Наннини, который выступал в Формуле 1 в 1986-1990 годы за Minardi и Benetton, выиграл одну гонку и еще восемь раз поднимался на подиум. В 90-х итальянец провел три сезона в DTM, где одержал несколько побед, гоняясь на Alfa Romeo.

Для 16-летнего Маттео новый сезон в «формульных» гонках станет вторым. В 2019-м он выиграл чемпионат Формулы 4 в ОАЭ, а также провел несколько этапов в Formula Regional European, где лучшим его результатом стало шестое место в гонке.

В команде Jenzer Наннини присоединиться к австралийцы Калану Уильямсу. Имя третьего гонщика названо еще не было.

В прошлом сезоне FIA Ф3 Jenzer заняла седьмое место. Одну победу и еще два подиума команде принес Юки Цунода, который в 2020-м дебютирует в Формуле 2 в составе Carlin.

Сезон Формулы 3 начнется в Бахрейне 20-22 марта.

Маттео Наннини Фото: F4 UAE

Объявленные гонщики на новый сезон Ф3: