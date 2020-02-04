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Формула 3 / Новость

Племянник Наннини дебютирует в Формуле 3

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Племянник Наннини дебютирует в Формуле 3
Автор:
4 февр. 2020 г., 08:16

Итальянский гонщик Маттео Наннини проведет будущий сезон в коллективе Jenzer Motorsport.

Маттео Наннини – племянник Алессандро Наннини, который выступал в Формуле 1 в 1986-1990 годы за Minardi и Benetton, выиграл одну гонку и еще восемь раз поднимался на подиум. В 90-х итальянец провел три сезона в DTM, где одержал несколько побед, гоняясь на Alfa Romeo.

Для 16-летнего Маттео новый сезон в «формульных» гонках станет вторым. В 2019-м он выиграл чемпионат Формулы 4 в ОАЭ, а также провел несколько этапов в Formula Regional European, где лучшим его результатом стало шестое место в гонке. 

В команде Jenzer Наннини присоединиться к австралийцы Калану Уильямсу. Имя третьего гонщика названо еще не было.

В прошлом сезоне FIA Ф3 Jenzer заняла седьмое место. Одну победу и еще два подиума команде принес Юки Цунода, который в 2020-м дебютирует в Формуле 2 в составе Carlin.

Сезон Формулы 3 начнется в Бахрейне 20-22 марта.

Маттео Наннини

Маттео Наннини

Фото: F4 UAE

Объявленные гонщики на новый сезон Ф3:

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести

Australia Оскар Пиастри
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастьян Фернандес
Trident

Germany Лирим Цендели
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport

Australia Калан Уильямс

Italy Маттео Наннини
Hitech

United Kingdom Макс Фьютрелл

New Zealand Лиам Лоусон

Norway Деннис Хаугер

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Об этой статье

Серия Формула 3
Команды Jenzer Motorsport
Автор Денис Буденков

Формула 3 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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