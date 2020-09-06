Джейк Хьюз, выступающий за команду HWA, выиграл вторую гонку Формулы 3 на трассе в Монце. Стартовавший с 6-й позиции британец сначала отыграл несколько позиций на старте, а затем воспользовался борьбой за лидерство между Энцо Фиттипальди и Лиримом Цендели. На машине бразильца после контакта с соперником спустило колесо – а немец потерял концентрацию и допустил ошибку, стоившую ему нескольких позиций.

Героем гонки мог стать американец Логан Сарджент. В субботу он оказался жертвой маневров британца Клемента Новалака, финишировал только 26-м – и именно с этой позиции начал воскресную гонку. В итоге пилот команды Prema стал автором грандиозного прорыва – меньше чем за 20 кругов добрался до 5-го места. Реальных шансов прорваться в тройку уже не было – но даже закончив гонку в середине первой десятки, Сарджент должен был вернуть себе утерянное в субботу лидерство в чемпионате.

Дело в том, что Новалак, испортивший американцу первую гонку, на этот раз врезался в главного конкурента Сарджента – вышедшего в лидеры общего зачета Оскара Пиастри. Который сразу же после контакта сошел с трассы.

Однако Сарджент не воспользовался таким подарком – за несколько кругов до финиша в борьбе за позицию он допустил контакт со своим товарищем по команде Фредериком Вести. Контакт был легким – но прокол задней шины у американца и повреждение переднего крыла у датчанина привело к сходу обоих с трассы.

Впрочем, такое развитие событий на трассе только обострило интригу в чемпионате: перед последним этапом чемпионата (он пройдет через неделю в Муджелло) сохранившего лидерство Пиастри и Сарджена разделяет 8 очков.

Александр Смоляр стал автором одного из лучших выступлений – россиянин в третий раз за сезон финишировал на 4-й позиции, что является для пилота программы SMP Racing лучшим результатом в Ф3. При этом по ходу гонки Смоляр отыграл у соперников 16 позиций – причем борьба не помешала пилоту тщательно следить за износом шин, что позволило Александру обгонять даже на последних кругах заезда.

Еще один россиянин – Михаэль Белов, присоединившийся к пелотону Ф3 по ходу сезона – не смог конвертировать поул в хороший результат и закончил гонку на 14-м месте.