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Формула 3 / Шпильберг / Отчет о гонке

Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

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Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии
Автор:
, Редактор
4 июл. 2020 г., 09:04

Россиянин Александр Смоляр заработал первые очки в своей дебютной гонке

Пилот команды Prema Оскар Пиастри выиграл первую гонку чемпионата Формулы 3 в Австрии. Он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам подобраться на дистанцию атаки.

На старте гонки в первом повороте стартовавший третьим Пиастри атаковал обладателя поула Себастиана Фернандеса Вабе и выбил того с трассы, выйдя в лидеры гонки. Фернансес смог вернуться на трассу, но лишь за тем, чтобы на поврежденном болиде добраться в боксы. Судьи не стали наказывать пилотов за этот инцидент.

Вторым стал американец Логан Сарджент. Он не смог навязать борьбу за лидерство, а напротив на протяжении почти всей гонки отбивал атаки Алекса Перони, который прорвался на третье место с восьмого, став одним из главных героев гонки. Перони также стал автором лучшего круга, заработав на этом два дополнительных очка в чемпионате.

Россиянин Александр Смоляр квалифицировался 11-м, но к концу первого круга вышел на девятое место. Он сохранил свою позицию до финиша гонки и заработал два первых очка в своей дебютной гонке в Формуле 3. Смоляр финишировал в плотной группе позади Рихарда Версхора: четверых пилотов, занявших места с 8 по 11 разделили менее двух секунд. 

После гонки судьи расследуют инцидент с бразильцем Игором Фрагой: на прогревочном круге он потерял деталь своего болида. Сам Фрага провалил квалификацию и стартовал последним, но в гонке сумел прорваться на 16-е место.

Позиция Гонщик Команда Время Отставание Mph Очки
1 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam -      
2 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 1.600 1.600    
3 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 3.000 1.400    
4 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 4.000 1.000    
5 Germany Лирим Цендели Italy Trident 7.400 3.400    
6 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 10.800 3.400    
7 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 12.800 2.000    
8 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 13.800 1.000    
9 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 14.100 0.300    
10 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 14.500 0.400    
11 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 15.400 0.900    
12 United Kingdom Макс Фьютрелл United Kingdom Hitech Racing 22.300 6.900    
13 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 22.900 0.600    
14 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 25.200 2.300    
15 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 26.600 1.400    
16 Brazil Игорь Фрага Czech Republic Charouz Racing System 27.100 0.500    
17 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 27.500 0.400    
18 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 27.800 0.300    
19 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 29.200 1.400    
20 Olli Caldwell Italy Trident 29.500 0.300    
21 Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 29.900 0.400    
22 Cameron Das United Kingdom Carlin 30.300 0.400    
23 United Kingdom Энаам Ахмед United Kingdom Carlin 30.800 0.500    
24 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 31.100 0.300    
25 Germany Дэвид Шумахер Czech Republic Charouz Racing System 35.200 4.100    
26 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 35.800 0.600    
27 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 36.300 0.500    
28 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 37.500 1.200    
29 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 1 lap      
  Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 23 laps      
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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Шпильберг
Сессия Гонка 1
Автор Сергей Иванов

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