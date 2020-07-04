Пиастри выиграл первую гонку Формулы 3 в Австрии

Пилот команды Prema Оскар Пиастри выиграл первую гонку чемпионата Формулы 3 в Австрии. Он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам подобраться на дистанцию атаки.

На старте гонки в первом повороте стартовавший третьим Пиастри атаковал обладателя поула Себастиана Фернандеса Вабе и выбил того с трассы, выйдя в лидеры гонки. Фернансес смог вернуться на трассу, но лишь за тем, чтобы на поврежденном болиде добраться в боксы. Судьи не стали наказывать пилотов за этот инцидент.

Вторым стал американец Логан Сарджент. Он не смог навязать борьбу за лидерство, а напротив на протяжении почти всей гонки отбивал атаки Алекса Перони, который прорвался на третье место с восьмого, став одним из главных героев гонки. Перони также стал автором лучшего круга, заработав на этом два дополнительных очка в чемпионате.

Россиянин Александр Смоляр квалифицировался 11-м, но к концу первого круга вышел на девятое место. Он сохранил свою позицию до финиша гонки и заработал два первых очка в своей дебютной гонке в Формуле 3. Смоляр финишировал в плотной группе позади Рихарда Версхора: четверых пилотов, занявших места с 8 по 11 разделили менее двух секунд.

После гонки судьи расследуют инцидент с бразильцем Игором Фрагой: на прогревочном круге он потерял деталь своего болида. Сам Фрага провалил квалификацию и стартовал последним, но в гонке сумел прорваться на 16-е место.