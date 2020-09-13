Пиастри выиграл чемпионат Формулы 3 благодаря ошибке соперника

Австралиец Оскар Пиастри стал новым чемпионом Формулы 3. В последней гонке сезона, которая проходила в Муджелло, он финишировал только седьмым, но на три очка опередил Тео Пуршера, который стал вице-чемпионом.

Пиастри стартовал только 11-м, на старте прорвался на седьмую позицию, но после рестарта провалился на десятое место. Он совершил несколько обгонов, в том числе опередил Себастьяна Фернандеса в борьбе за седьмое место перед самым клетчатым флагом.

Пуршер, напротив, воспользовался рестартом для того, чтобы пройти Пиастри, а затем и еще нескольких соперников, однако догнать ставшего вторым Дэвида Бекманна и подняться выше третьего места он так и не сумел.

Главный соперник Пиастри и Пуршера в борьбе за титул Логан Сарджент выбыл еще на первом круге. В третьем повороте он выдавил на гравий Лирима Цендели, но и сам оказался в гравийной ловушке. Это и вызвало появление на трассе машины безопасности, а также последовавший рестарт. Сразу после аварии Цендели эмоционально назвал Сарджента в радиопереговорах идиотом.

Победителем гонки стал Лиам Лоусон. Он стартовал с первого места на реверсивной решетке, выиграл старт и быстро создал себе безопасный отрыв от соперников, сохранив позицию до самого финиша.

Россиянин Александр Смоляр стартовал четвертым и на рестарте сумел прорваться на второе место, но не удержал позицию и постепенно откатился на десятое место.



