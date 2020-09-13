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Формула 3 / Муджелло / Отчет о гонке

Пиастри выиграл чемпионат Формулы 3 благодаря ошибке соперника

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Пиастри выиграл чемпионат Формулы 3 благодаря ошибке соперника
Автор:
, Редактор

Победителем второй гонки в Муджелло стал Лиам Лоусон

Австралиец Оскар Пиастри стал новым чемпионом Формулы 3. В последней гонке сезона, которая проходила в Муджелло, он финишировал только седьмым, но на три очка опередил Тео Пуршера, который стал вице-чемпионом.

Пиастри стартовал только 11-м, на старте прорвался на седьмую позицию, но после рестарта провалился на десятое место. Он совершил несколько обгонов, в том числе опередил Себастьяна Фернандеса в борьбе за седьмое место перед самым клетчатым флагом.

Пуршер, напротив, воспользовался рестартом для того, чтобы пройти Пиастри, а затем и еще нескольких соперников, однако догнать ставшего вторым Дэвида Бекманна и подняться выше третьего места он так и не сумел.

Главный соперник Пиастри и Пуршера в борьбе за титул Логан Сарджент выбыл еще на первом круге. В третьем повороте он выдавил на гравий Лирима Цендели, но и сам оказался в гравийной ловушке. Это и вызвало появление на трассе машины безопасности, а также последовавший рестарт. Сразу после аварии Цендели эмоционально назвал Сарджента в радиопереговорах идиотом.

 

Победителем гонки стал Лиам Лоусон. Он стартовал с первого места на реверсивной решетке, выиграл старт и быстро создал себе безопасный отрыв от соперников, сохранив позицию до самого финиша.

Россиянин Александр Смоляр стартовал четвертым и на рестарте сумел прорваться на второе место, но не удержал позицию и постепенно откатился на десятое место.

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Позиция Гонщик Команда Время
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing  
2 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 7.800
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 9.100
4 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 10.300
5 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 10.900
6 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 12.400
7 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 13.500
8 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 13.500
9 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 14.900
10 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 19.400
11 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 20.600
12 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 21.700
13 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 22.200
14 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 22.700
15 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 23.200
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 23.400
17 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 26.100
18 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 29.000
19 Germany Дэвид Шумахер United Kingdom Carlin 30.800
20 Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 30.900
21 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 32.200
22 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 34.300
23 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 34.800
24 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 35.200
25 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 37.700
26 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 55.400
  United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 21 laps
  Germany Лирим Цендели Italy Trident 21 laps
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Перед последней гонкой в сезоне Формулы 3 лидеры чемпионата сравнялись по очкам

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Перед последней гонкой в сезоне Формулы 3 лидеры чемпионата сравнялись по очкам
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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Муджелло
Сессия Вторая гонка
Пилоты Оскар Пиастри
Автор Сергей Иванов

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