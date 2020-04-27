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Первая схватка Шумахера и Хаккинена – эпизод фильма «Герои»

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27 апр. 2020 г., 10:41

Немецкий и финский гонщик отчаянно сражались между собой еще до прихода в Формулу 1

Гран При Макао – самое престижное соревнование в классе Формула 3, и накал страстей в этой гонке порой сильнее, чем в заездах Формулы 1. Типичный пример – соревнования 1990 года, где претендентами на победу были Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен (позже на двоих они заработают девять чемпионских титулов в Ф1).

Традиционно Гран При на городской трассе Макао состоит из двух заездов. После победы в первом Хаккинену было достаточно во втором не отстать от Шумахера больше чем на 3 секунды. С этой задачей финн легко справлялся – однако ближе к финишу он все-таки решил обойти соперника.

«А что я мог сделать? – рассказал Хаккинен на съемках документального фильма «Герои», созданного по заказу Motorsport.com. – Он ехал очень медленно, а я разгонялся в слипстриме за его машиной. Мне казалось, что проще обойти его. Я пошел на обгон – даже увидел в какой-то момент его глаза в зеркале – и бац!.. Мы столкнулись».

Шумахер, в свою очередь, говорил, что перекрыл сопернику траекторию – но тот двигался слишком быстро и уже не успел затормозить.

Немецкий пилот в итоге выиграл – несмотря на то, что его машина при столкновении лишилась заднего крыла. Впрочем, и на карьере Хаккинена эта авария особо не сказалась: меньше чем через полгода он в составе команды Lotus дебютировал в Формуле 1 – а вскоре одним из его соперников стал и Шумахер.

Услышать более подробный рассказ финского пилота о Гран При Макао 1990 года и посмотреть весь фильм «Герои» можно прямо сейчас на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Мика Хаккинен

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