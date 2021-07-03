Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Александр Смоляр финишировал 10-м в первой (из трех) гонке очередного этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Австрии.

3-е место в квалификации обеспечило россиянину лишь 10-е место на старте утренней субботней гонки, и по ходу заезда Смоляр не смог отыграть ни одной позиции. Однако место на финише первой гонки гарантирует пилоту программы SMP Racing поул на старте дневного субботнего заезда, который состоится после квалификации Формулы 1.

Победу в гонке одержал лидер общего зачета, норвежец Деннис Хаугер, который после старта с 12-го места уже на первых кругах смог прорваться на 7-ю позицию, а потом продолжил отыгрывать места у соперников.

Борьбу за лидерство в этот момент вели Маттео Наннини, Логан Сарджент и Клемент Новалак, которые несколько раз менялись позициями в первой тройке. Дуэль двух первых пилотов в середине заезда стала настоящим украшением гонки, а вот борьба Наннини с Новалаком ближе к концу заезда привела к столкновению, в результате которого оба гонщика вылетели с трассы.

Именно после этого инцидента в лидеры вышел Хаугер, который к тому моменту опередил всех остальных соперников. Вторая победа в сезона помогла пилоту, выступающему при поддержке юниорской программы Red Bull, укрепить свое преимущество в общем зачете: теперь норвежец опережает ближайшего преследователя (Виктора Мартинса) на 19 очков.