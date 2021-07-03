Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Дуэн одержал первую победу в Формуле 3
Формула 3 / Шпильберг Отчет о гонке

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Автор:
, Главный редактор

Первый субботний заезд был насыщен борьбой за лидерство с участием сразу нескольких пилотов – и не обошелся без столкновения между лидерами

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Александр Смоляр финишировал 10-м в первой (из трех) гонке очередного этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Австрии.

3-е место в квалификации обеспечило россиянину лишь 10-е место на старте утренней субботней гонки, и по ходу заезда Смоляр не смог отыграть ни одной позиции. Однако место на финише первой гонки гарантирует пилоту программы SMP Racing поул на старте дневного субботнего заезда, который состоится после квалификации Формулы 1.

Победу в гонке одержал лидер общего зачета, норвежец Деннис Хаугер, который после старта с 12-го места уже на первых кругах смог прорваться на 7-ю позицию, а потом продолжил отыгрывать места у соперников. 

Борьбу за лидерство в этот момент вели Маттео Наннини, Логан Сарджент и Клемент Новалак, которые несколько раз менялись позициями в первой тройке. Дуэль двух первых пилотов в середине заезда стала настоящим украшением гонки, а вот борьба Наннини с Новалаком ближе к концу заезда привела к столкновению, в результате которого оба гонщика вылетели с трассы.

 

Именно после этого инцидента в лидеры вышел Хаугер, который к тому моменту опередил всех остальных соперников. Вторая победа в сезона помогла пилоту, выступающему при поддержке юниорской программы Red Bull, укрепить свое преимущество в общем зачете: теперь норвежец опережает ближайшего преследователя (Виктора Мартинса) на 19 очков.

Читайте также:

 

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam      
2 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Prema Powerteam 0.400 0.400  
3 United States Логан Сарджент Czech Republic Charouz Racing System 3.000 2.600  
4 France Виктор Мартинс Netherlands MP Motorsport 4.000 1.000  
5 Джек Кроуфорд United Kingdom Hitech Racing 4.700 0.700  
6 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 5.200 0.500  
7 Australia Джек Дуэн Italy Trident 6.500 1.300  
8 Italy Маттео Наннини Germany HWA AG 7.200 0.700  
9 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 7.500 0.300  
10 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 8.000 0.500  
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 8.600 0.600  
12 United Kingdom Джонни Эдгар United Kingdom Carlin 9.100 0.500  
13 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 9.200 0.100  
14 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Carlin 10.300 1.100  
15 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 10.600 0.300  
16 Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11.000 0.400  
17 Germany Дэвид Шумахер Italy Trident 11.600 0.600  
18 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 12.100 0.500  
19 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 14.900 2.800  
20 United Kingdom Джонатан Хоггард Switzerland Jenzer Motorsport 20.100 5.200  
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 20.600 0.500  
22 László Tóth Spain Campos Racing 21.400 0.800  
23 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 21.800 0.400  
24 Rafael Villagómez Germany HWA AG 22.300 0.500  
25 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 28.500 6.200  
26 Italy Лоренцо Коломбо Spain Campos Racing 1'06.700 38.200  
27 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 1'12.800 6.100  
  United Kingdom Клемент Новалак Italy Trident      
  Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam      
  Ido Cohen United Kingdom Carlin      
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

Предыдущая новость

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

1 ч
2
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

16 ч
3
Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

21 ч
4
Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

19 ч
5
Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

17 ч
Самое важное:
Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

38мин
Дуэн одержал первую победу в Формуле 3
Формула 3

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

20 июн. 2021 г.
Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3
Формула 3

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

19 июн. 2021 г.
Смоляр выиграл первую гонку во Франции
Формула 3

Смоляр выиграл первую гонку во Франции

19 июн. 2021 г.
Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2
F2

Эйткен на два этапа вернется в Формулу 2

18 мая 2021 г.
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года
Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына! Гран При Австрии
Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят! Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!
Формула 1 Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта
Формула 2 Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
Формула 3 Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Формула 1 Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Самое важное:

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
Формула 3 Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3
Формула 3 Формула 3

Дуэн одержал первую победу в Формуле 3

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3
Формула 3 Формула 3

Леклер победил во Франции. Правда, в Формуле 3

Смоляр выиграл первую гонку во Франции
Формула 3 Формула 3

Смоляр выиграл первую гонку во Франции

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.