Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
Первый субботний заезд был насыщен борьбой за лидерство с участием сразу нескольких пилотов – и не обошелся без столкновения между лидерами
Александр Смоляр финишировал 10-м в первой (из трех) гонке очередного этапа Формулы 3, который в эти выходные проходит на трассе в Шпильберге в рамках Гран При Австрии.
3-е место в квалификации обеспечило россиянину лишь 10-е место на старте утренней субботней гонки, и по ходу заезда Смоляр не смог отыграть ни одной позиции. Однако место на финише первой гонки гарантирует пилоту программы SMP Racing поул на старте дневного субботнего заезда, который состоится после квалификации Формулы 1.
Победу в гонке одержал лидер общего зачета, норвежец Деннис Хаугер, который после старта с 12-го места уже на первых кругах смог прорваться на 7-ю позицию, а потом продолжил отыгрывать места у соперников.
Борьбу за лидерство в этот момент вели Маттео Наннини, Логан Сарджент и Клемент Новалак, которые несколько раз менялись позициями в первой тройке. Дуэль двух первых пилотов в середине заезда стала настоящим украшением гонки, а вот борьба Наннини с Новалаком ближе к концу заезда привела к столкновению, в результате которого оба гонщика вылетели с трассы.
Именно после этого инцидента в лидеры вышел Хаугер, который к тому моменту опередил всех остальных соперников. Вторая победа в сезона помогла пилоту, выступающему при поддержке юниорской программы Red Bull, укрепить свое преимущество в общем зачете: теперь норвежец опережает ближайшего преследователя (Виктора Мартинса) на 19 очков.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|2
|Оливер Калдуэлл
|Prema Powerteam
|0.400
|0.400
|3
|Логан Сарджент
|Charouz Racing System
|3.000
|2.600
|4
|Виктор Мартинс
|MP Motorsport
|4.000
|1.000
|5
|Джек Кроуфорд
|Hitech Racing
|4.700
|0.700
|6
|Caio Collet
|MP Motorsport
|5.200
|0.500
|7
|Джек Дуэн
|Trident
|6.500
|1.300
|8
|Маттео Наннини
|HWA AG
|7.200
|0.700
|9
|Ayumu Iwasa
|Hitech Racing
|7.500
|0.300
|10
|Александр Смоляр
|ART Grand Prix
|8.000
|0.500
|11
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|8.600
|0.600
|12
|Джонни Эдгар
|Carlin
|9.100
|0.500
|13
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|9.200
|0.100
|14
|Кайлен Фредерик
|Carlin
|10.300
|1.100
|15
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|10.600
|0.300
|16
|Roman Staněk
|Hitech Racing
|11.000
|0.400
|17
|Дэвид Шумахер
|Trident
|11.600
|0.600
|18
|Tijmen van
|MP Motorsport
|12.100
|0.500
|19
|Калан Уильямс
|Jenzer Motorsport
|14.900
|2.800
|20
|Джонатан Хоггард
|Jenzer Motorsport
|20.100
|5.200
|21
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|20.600
|0.500
|22
|László Tóth
|Campos Racing
|21.400
|0.800
|23
|Reshad de
|Charouz Racing System
|21.800
|0.400
|24
|Rafael Villagómez
|HWA AG
|22.300
|0.500
|25
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|28.500
|6.200
|26
|Лоренцо Коломбо
|Campos Racing
|1'06.700
|38.200
|27
|Oliver Rasmussen
|HWA AG
|1'12.800
|6.100
|Клемент Новалак
|Trident
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|Ido Cohen
|Carlin
|Полные результаты