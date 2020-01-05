Перони вернется в Формулу 3 после сальто в Монце
Австралийский гонщик подтвердил готовность продолжить выступления, несмотря на последствия аварии.
Алекс Перони заявил о возвращении в Формулу 3 в сезоне 2020 года. В прошлом году в Монце он стал участником серьезной аварии, в которой получил компрессионный перелом позвоночника и был вынужден пропустить окончание сезона.
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В сентябре болид Перони подлетел на поребрике, совершил три переворота в воздухе и врезался в барьер на внешней стороне Параболики. Позже гонщик выставил на продажу шлем, который спас ему жизнь, чтобы на вырученные деньги продолжить карьеру.
«Последние четыре месяца были действительно тяжелыми, – сказал Перони. – Но теперь я с нетерпением жду возвращения на стартовую решетку. У меня осталось много незавершенных дел».
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Сейчас Перони завершает переговоры с командами и согласовывает детали программы своего выступления. Предполагается, что он сядет за руль болида команды Aussies.
Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Алекс Перони
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Перони вернется в Формулу 3 после сальто в Монце
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