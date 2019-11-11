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Формула 3 / Новость

Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки

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Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки
Автор:
, Главный редактор
11 нояб. 2019 г., 16:50

Австралийский гонщик хочет выставить на аукцион шлем, который использовал на гонке в Монце – и который спас пилота в ходе тяжелой аварии.

Одним из резонансных моментов уик-энда Гран При Италии была зрелищная авария Алекса Пирони, случившаяся по ходу субботней гонки Формулы 3. Автомобиль австралийского пилота подлетел на поребрике, заставляющем гонщиков сбрасывать ход в зоне безопасности – и несколько раз перевернувшись, влетел в отбойник на внешней стороне поворота Параболика.

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Авария привела к компрессионному перелому позвоночника, и в настоящий момент спортсмен по-прежнему вынужден носить специальный корсет. Но Перони рассчитывает уже в декабре получить разрешение на возобновление тренировок.

«Уверен, что смогу набрать нужную физическую форму уже в начале года, чтобы быть полностью готовым к предсезонным тестам, – рассказал гонщик о своих планах. – Хотя, конечно, на это уйдет много времени в спортзале, на беговой дорожке и велосипеде.

Предстоит много работать, но я с нетерпением жду возможности начать подготовку. За прошедшие месяцы я смог много о чем подумать, но в итоге только сильнее укрепился в желании стать профессиональным гонщиком».

Однако одной хорошей физической формой список условий для возвращения в гонки не исчерпывается. В настоящий момент у Перони нет необходимой суммы для продолжения выступлений в Формуле 3 – и одним из способов пополнения бюджета для австралийца станет продажа с аукциона ряда предметов, связанных с аварией в Монце. В частности, шлема, перчаток и отдельных элементов болида.

«Я очень хотел оставить шлем себе, – признается пилот. – Все-таки он спас мне жизнь. К тому же, в этом шлеме я выиграл гонку Еврокубка Renault в Монако. Но когда речь идет о возвращении в гонки, глупо цепляться за вещи».

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Алекс Перони
Автор Кирилл Качнов

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