Перед последней гонкой в сезоне Формулы 3 лидеры чемпионата сравнялись по очкам
Фредерик Вести выиграл первую гонку в Муджелло, россиянин Александр Смоляр финишировал седьмым
Фредерик Вести одержал победу в первой гонке Формулы 3 в Муджелло в плотной борьбе, которая продолжалась до последних поворотов последнего круга. В финале гонки он несколько раз менялся позициями с Джеком Хьюзом, который финишировал вторым. Третьим стал Тео Пуршер, четвертым – Лирим Цендели.
В начале гонки обладатель поула Цендели выиграл старт и успешно сдерживал своих противников, но за несколько кругов до финиша он потерял темп и пропустил вперед сначала Джека Хьюза, а затем и Фредерика Вести.
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Логан Сарджент стартовал с первого ряда, но сразу провалился на пятое место. Он сумел отыграть одну позицию, но перед финишем допустил ошибку и оказался шестым. Сарджент заработал восемь очков, благодаря чему сравнялся по очкам с лидером чемпионата Оскаром Пиастри.
Пиастри перед гонкой в Муджелло лидировал с отрывом в восемь очков, но в субботу финишировал вне очковой зоны и сохранил лидерство в чемпионате только благодаря боле высоким финишным позициям в прошедших гонках.
Россиянин Александр Смоляр финишировал седьмым, второй участник из России Михаэль Белов закончил гонку последним.
Судьба чемпионского титула решится в воскресенье, во второй гонке в Муджелло, которая завершает сезон 2020 года. В ней гонщики могут заработать максимум 17 очков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Этап
|Муджелло
|Сессия
|Первая гонка
|Пилоты
|Фредерик Вести
|Автор
|Сергей Иванов