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Формула 3 / Муджелло / Отчет о гонке

Перед последней гонкой в сезоне Формулы 3 лидеры чемпионата сравнялись по очкам

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Перед последней гонкой в сезоне Формулы 3 лидеры чемпионата сравнялись по очкам
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Фредерик Вести выиграл первую гонку в Муджелло, россиянин Александр Смоляр финишировал седьмым

Фредерик Вести одержал победу в первой гонке Формулы 3 в Муджелло в плотной борьбе, которая продолжалась до последних поворотов последнего круга. В финале гонки он несколько раз менялся позициями с Джеком Хьюзом, который финишировал вторым. Третьим стал Тео Пуршер, четвертым – Лирим Цендели.

В начале гонки обладатель поула Цендели выиграл старт и успешно сдерживал своих противников, но за несколько кругов до финиша он потерял темп и пропустил вперед сначала Джека Хьюза, а затем и Фредерика Вести.

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Логан Сарджент стартовал с первого ряда, но сразу провалился на пятое место. Он сумел отыграть одну позицию, но перед финишем допустил ошибку и оказался шестым. Сарджент  заработал восемь очков, благодаря чему сравнялся по очкам с лидером чемпионата Оскаром Пиастри.

Пиастри перед гонкой в Муджелло лидировал с отрывом в восемь очков, но в субботу финишировал вне очковой зоны и сохранил лидерство в чемпионате только благодаря боле высоким финишным позициям в прошедших гонках.

Россиянин Александр Смоляр финишировал седьмым, второй участник из России Михаэль Белов закончил гонку последним.

Судьба чемпионского титула решится в воскресенье, во второй гонке в Муджелло, которая завершает сезон 2020 года. В ней гонщики могут заработать максимум 17 очков.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam - 25
2 United Kingdom Джейк Хьюз Germany HWA AG 0.300 18
3 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 2.300 15
4 Germany Лирим Цендели Italy Trident 4.700 12
5 Brazil Энцо Фиттипальди Germany HWA AG 7.800 10
6 United States Логан Сарджент Italy Prema Powerteam 8.500 8
7 Russian Federation Александр Смоляр France ART Grand Prix 10.500 6
8 Germany Дэвид Бекманн Italy Trident 11.000 4
9 Venezuela Себастиан Фернандес Вабе France ART Grand Prix 11.500 2
10 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 12.400 1
11 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 13.400  
12 Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 15.300  
13 Australia Джек Дуэн Germany HWA AG 19.400  
14 Norway Деннис Хаугер United Kingdom Hitech Racing 25.800  
15 Germany Дэвид Шумахер United Kingdom Carlin 26.300  
16 Italy Маттео Наннини Switzerland Jenzer Motorsport 26.800  
17 United Kingdom Оливер Калдуэлл Italy Trident 26.900  
18 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 32.600  
19 Australia Калан Уильямс Switzerland Jenzer Motorsport 33.900  
20 Australia Алекс Перони Spain Campos Racing 35.400  
21 Austria Лукас Даннер Netherlands MP Motorsport 35.500  
22 Germany София Флёрш Spain Campos Racing 39.500  
23 United States Кэмерон Дэс United Kingdom Carlin 40.700  
24 United Kingdom Клемент Новалак United Kingdom Carlin 48.000  
25 Italy Алессио Деледда Spain Campos Racing 50.000  
26 Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 1 lap  
27 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 1 lap  
  Netherlands Бент Вискал Netherlands MP Motorsport 18 laps  
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Об этой статье

Серия Формула 3
Этап Муджелло
Сессия Первая гонка
Пилоты Фредерик Вести
Автор Сергей Иванов

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