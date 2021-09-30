Одним из вариантов карьеры Смоляра назвали «свежее пиво»

В минувшие выходные закончили сезон участники чемпионата Формулы 3 – в том числе Александр Смоляр, выступавший за команду ART при поддержке программы SMP Racing. Свой второй сезон выступлений в серии россиянин закончил на 6-м месте – в то время как его предшественник, Роберт Шварцман, два года назад достаточно уверенно выиграл турнир. Среди прочего Смоляр уступил и одному из своих товарищей по команде – Фредерику Вести, который занял 4-е место.

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Руководитель молодежной программы SMP Racing Петр Алешин в недавнем интервью сайту Drom признал, что результаты выступлений Смоляра в этом сезоне расцениваются как не слишком успешные: «Я считаю, что изначально у нас все было для борьбы хотя бы за тройку лидеров. А получилось, к сожалению, совсем другое. Мы должны были бороться за топ-3, а лучше – за победу в чемпионате, и в этой борьбе мы могли, допустим, проиграть – тому же Хаугеру [Деннису Хаугеру, ставшему чемпионом]. Но, тем не менее, мы должны были навязывать ему борьбу. Но не навязывали».

Алешин также озвучил варианты дальнейшего развития карьеры Смоляра – при этом один из вариантов звучал весьма своеобразно: «Вариант А — свежее пиво в Южном Бутове. Вариант Б — это, соответственно, гонки в составе нового проекта под названием BR03. И вариант С — продолжение карьеры в Европе. В ближайшее время будут приниматься какие-то общие решения по программе, в том числе и по Саше как части программы. И станет очевидной общая стратегия программы. Исходя из этой стратегии, будем принимать решения по всем спортсменам».