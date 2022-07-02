Обгон за два круга до финиша принес Хаджару победу в субботней гонке Ф3
Протеже Red Bull начинал борьбу в Сильверстоуне четвертым, но смог пробиться на вершину подиума – дольше всех ему сопротивлялся лидер сезона Виктор Мартен
В отличие от «старшей» Формулы 2, в Ф3 в нынешнем сезоне нет явного лидера – в шести первых гонках побед добились пятеро пилотов. Однако уже вполне явно сформировалась пятерка лидеров, которой и предстоит почти наверняка разыгрывать титул.
До Сильверстоуна больше всех очков было у Виктора Мартена – в субботу пилот ART подтвердил статус фаворита, захватив лидерство уже со старта. Однако легкого пути к победе у француза на этот раз не получилось.
Уже после нескольких кругов на него начал наседать Исак Хаджар из Hitach. Парижанин был на решетке четвертым, но сразу опередил Куша Майни, а вскоре оставил позади и обладателя поула Риса Ушиджиму.
Какое-то время Мартен отбывал атаки, но за два круга до финиша Хаджару удался красивый обгон по внешнему радиусу поворота Стоу. Он стал для Исака залогом второй победы в сезоне, Мартен финишировал следом, Ушиджима впервые в карьере поднялся на подиум Ф3.
Еще три пилота из числа лидеров сезона – Роман Станек, Джим Кроуфорд и Артур Леклер – заняли на финише места в первой десятке.
На десятом круге ход гонки пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения партнеров по Charouz Ласло Тота и Зденека Хованека.
Россиянину Александру Смоляру, который проводит этот сезон Ф3 под флагом Андорры, британские спортивные власти отказали в праве принять участие в этапе. Заменивший его гонщик затерялся в глубине третьего десятка.
Результаты скбботней гонки Формклы 3 в Сильверстоуне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Исак Хаджар
|Hitech Racing
|32'24.707
|2
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|32'25.464
|0.757
|3
|Рис Ушиджима
|Van Amersfoort Racing
|32'26.066
|1.359
|4
|Куш Майни
|MP Motorsport
|32'27.623
|2.916
|5
|Кайлен Фредерик
|Hitech Racing
|32'30.534
|5.827
|6
|Роман Станек
|Trident
|32'31.256
|6.549
|7
|Зейн Малони
|Trident
|32'32.003
|7.296
|8
|Артур Леклер
|Prema Powerteam
|32'32.400
|7.693
|9
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|32'32.695
|7.988
|10
|Джек Кроуфорд
|Prema Powerteam
|32'33.259
|8.552
|11
|Кайо Колле
|MP Motorsport
|32'33.959
|9.252
|12
|Давид Видалес
|Campos Racing
|32'35.673
|10.966
|13
|Франко Колапинто
|Van Amersfoort Racing
|32'35.942
|11.235
|14
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|32'37.027
|12.320
|15
|Джонни Эдгар
|Trident
|32'37.616
|12.909
|16
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|32'38.071
|13.364
|17
|Идо Коэн
|Jenzer Motorsport
|32'38.716
|14.009
|18
|Грегуар Соси
|ART Grand Prix
|32'39.074
|14.367
|19
|Уильям Алатало
|Jenzer Motorsport
|32'39.706
|14.999
|20
|Pepe Martí
|Campos Racing
|32'39.954
|15.247
|21
|Хуан Мануэль Корреа
|ART Grand Prix
|32'41.608
|16.901
|22
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|32'42.446
|17.739
|23
|Рафаэль Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|32'42.983
|18.276
|24
|Filip Ugran
|MP Motorsport
|32'43.639
|18.932
|25
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|32'45.834
|21.127
|26
|Федерико Мальвестити
|Jenzer Motorsport
|32'46.076
|21.369
|27
|Enzo Trulli
|Carlin
|32'48.026
|23.319
|Брэд Бенавидес
|Carlin
|5 laps
|Ласло Тот
|Charouz Racing System
|7 laps
|Zdenek Chovanec
|Charouz Racing System
|9 laps
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