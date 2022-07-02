Обгон за два круга до финиша принес Хаджару победу в субботней гонке Ф3

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В отличие от «старшей» Формулы 2, в Ф3 в нынешнем сезоне нет явного лидера – в шести первых гонках побед добились пятеро пилотов. Однако уже вполне явно сформировалась пятерка лидеров, которой и предстоит почти наверняка разыгрывать титул.

До Сильверстоуна больше всех очков было у Виктора Мартена – в субботу пилот ART подтвердил статус фаворита, захватив лидерство уже со старта. Однако легкого пути к победе у француза на этот раз не получилось.

Уже после нескольких кругов на него начал наседать Исак Хаджар из Hitach. Парижанин был на решетке четвертым, но сразу опередил Куша Майни, а вскоре оставил позади и обладателя поула Риса Ушиджиму.

Какое-то время Мартен отбывал атаки, но за два круга до финиша Хаджару удался красивый обгон по внешнему радиусу поворота Стоу. Он стал для Исака залогом второй победы в сезоне, Мартен финишировал следом, Ушиджима впервые в карьере поднялся на подиум Ф3.

Еще три пилота из числа лидеров сезона – Роман Станек, Джим Кроуфорд и Артур Леклер – заняли на финише места в первой десятке.

На десятом круге ход гонки пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения партнеров по Charouz Ласло Тота и Зденека Хованека.

Россиянину Александру Смоляру, который проводит этот сезон Ф3 под флагом Андорры, британские спортивные власти отказали в праве принять участие в этапе. Заменивший его гонщик затерялся в глубине третьего десятка.

Результаты скбботней гонки Формклы 3 в Сильверстоуне