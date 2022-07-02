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Формула 3 / Сильверстоун Отчет о гонке

Обгон за два круга до финиша принес Хаджару победу в субботней гонке Ф3

Протеже Red Bull начинал борьбу в Сильверстоуне четвертым, но смог пробиться на вершину подиума – дольше всех ему сопротивлялся лидер сезона Виктор Мартен

Меган Уайт
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Обгон за два круга до финиша принес Хаджару победу в субботней гонке Ф3
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В отличие от «старшей» Формулы 2, в Ф3 в нынешнем сезоне нет явного лидера – в шести первых гонках побед добились пятеро пилотов. Однако уже вполне явно сформировалась пятерка лидеров, которой и предстоит почти наверняка разыгрывать титул. 

До Сильверстоуна больше всех очков было у Виктора Мартена – в субботу пилот ART подтвердил статус фаворита, захватив лидерство уже со старта. Однако легкого пути к победе у француза на этот раз не получилось. 

Уже после нескольких кругов на него начал наседать Исак Хаджар из Hitach. Парижанин был на решетке четвертым, но сразу опередил Куша Майни, а вскоре оставил позади и обладателя поула Риса Ушиджиму. 

Какое-то время Мартен отбывал атаки, но за два круга до финиша Хаджару удался красивый обгон по внешнему радиусу поворота Стоу. Он стал для Исака залогом второй победы в сезоне, Мартен финишировал следом, Ушиджима впервые в карьере поднялся на подиум Ф3. 

Еще три пилота из числа лидеров сезона – Роман Станек, Джим Кроуфорд и Артур Леклер – заняли на финише места в первой десятке. 

На десятом круге ход гонки пришлось прервать выездом машины безопасности после столкновения партнеров по Charouz Ласло Тота и Зденека Хованека. 

Россиянину Александру Смоляру, который проводит этот сезон Ф3 под флагом Андорры, британские спортивные власти отказали в праве принять участие в этапе. Заменивший его гонщик затерялся в глубине третьего десятка. 

Результаты скбботней гонки Формклы 3 в Сильверстоуне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 FranceИсак Хаджар United Kingdom Hitech Racing 32'24.707  
2 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 32'25.464 0.757
3 United StatesРис Ушиджима Netherlands Van Amersfoort Racing 32'26.066 1.359
4 India Куш Майни Netherlands MP Motorsport 32'27.623 2.916
5 United States Кайлен Фредерик United Kingdom Hitech Racing 32'30.534 5.827
6 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 32'31.256 6.549
7 Barbados Зейн Малони Italy Trident 32'32.003 7.296
8 Monaco Артур Леклер Italy Prema Powerteam 32'32.400 7.693
9 Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 32'32.695 7.988
10 Джек Кроуфорд Italy Prema Powerteam 32'33.259 8.552
11 Brazil Кайо Колле Netherlands MP Motorsport 32'33.959 9.252
12 Spain Давид Видалес Spain Campos Racing 32'35.673 10.966
13 Argentina Франко Колапинто Netherlands Van Amersfoort Racing 32'35.942 11.235
14 Zak O'Sullivan Carlin 32'37.027 12.320
15 United Kingdom Джонни Эдгар Italy Trident 32'37.616 12.909
16 Hunter Yeany Spain Campos Racing 32'38.071 13.364
17 Israel Идо Коэн Switzerland Jenzer Motorsport 32'38.716 14.009
18 Switzerland Грегуар Соси France ART Grand Prix 32'39.074 14.367
19 Finland Уильям Алатало Switzerland Jenzer Motorsport 32'39.706 14.999
20 Pepe Martí Spain Campos Racing 32'39.954 15.247
21 United States Хуан Мануэль Корреа France ART Grand Prix 32'41.608 16.901
22 Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 32'42.446 17.739
23 Mexico Рафаэль Виллагомес Netherlands Van Amersfoort Racing 32'42.983 18.276
24 Filip Ugran Netherlands MP Motorsport 32'43.639 18.932
25 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 32'45.834 21.127
26 Italy Федерико Мальвестити Switzerland Jenzer Motorsport 32'46.076 21.369
27 Enzo Trulli Carlin 32'48.026 23.319
  United States Брэд Бенавидес Carlin 5 laps  
  Hungary Ласло Тот Czech Republic Charouz Racing System 7 laps  
  Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 9 laps  
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