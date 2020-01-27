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Формула 3 / Новость

Новый протеже Renault стал гонщиком Prema в Формуле 3

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Новый протеже Renault стал гонщиком Prema в Формуле 3
Автор:
, Журналист (Global)
27 янв. 2020 г., 07:33

Австралиец Оскар Пиастри проведет предстоящий сезон в молодежной серии, став одним из соперников Александра Смоляра.

Пиастри недавно вошел в Академию Renault и при поддержке французов получил место в чемпионской команде Ф3. По итогам пришедшего сезона он одержал семь побед и завоевал пять поулов на пути к титулу в Еврокубке Формулы Renault.

18-летний пилот из Мельбурна уже получил первый опыт езды на машине Ф3 по ходу тестов в Валенсии – и в 2020-м станет напарником Логана Сарджанта и Фредерика Вести. 

Новый сезон Формулы 3 стартует 21 марта в Бахрейне. 

Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)

Команда Гонщики
Prema Racing

United States Логан Саржент

Denmark Фредерик Вести

Australia Оскар Пиастри
ART Grand Prix

Russian Federation Александр Смоляр

France Тео Пуршер

Venezuela Себастьян Фернандес
Trident

Germany Лирим Цендели
HWA

United Kingdom Джейк Хьюз

Brazil Энцо Фиттипальди

Australia Джек Дуэн
Jenzer Motorsport Australia Калан Уильямс

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Об этой статье

Серия Формула 3
Пилоты Оскар Пиастри
Команды Prema Powerteam
Автор Джек Беньон

Формула 3 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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