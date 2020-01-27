Новый протеже Renault стал гонщиком Prema в Формуле 3

Пиастри недавно вошел в Академию Renault и при поддержке французов получил место в чемпионской команде Ф3. По итогам пришедшего сезона он одержал семь побед и завоевал пять поулов на пути к титулу в Еврокубке Формулы Renault.

18-летний пилот из Мельбурна уже получил первый опыт езды на машине Ф3 по ходу тестов в Валенсии – и в 2020-м станет напарником Логана Сарджанта и Фредерика Вести.

Новый сезон Формулы 3 стартует 21 марта в Бахрейне.

Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)