Новый протеже Renault стал гонщиком Prema в Формуле 3
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Австралиец Оскар Пиастри проведет предстоящий сезон в молодежной серии, став одним из соперников Александра Смоляра.
Пиастри недавно вошел в Академию Renault и при поддержке французов получил место в чемпионской команде Ф3. По итогам пришедшего сезона он одержал семь побед и завоевал пять поулов на пути к титулу в Еврокубке Формулы Renault.
18-летний пилот из Мельбурна уже получил первый опыт езды на машине Ф3 по ходу тестов в Валенсии – и в 2020-м станет напарником Логана Сарджанта и Фредерика Вести.
Новый сезон Формулы 3 стартует 21 марта в Бахрейне.
Пилоты Формулы 3 в сезоне 2020 года (подтвержденные контракты)
|Команда
|Гонщики
|Prema Racing
|
Оскар Пиастри
|ART Grand Prix
|
Александр Смоляр
Тео Пуршер
|Trident
|
Лирим Цендели
|HWA
|
Джейк Хьюз
Энцо Фиттипальди
Джек Дуэн
|Jenzer Motorsport
|Калан Уильямс
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Об этой статье
|Серия
|Формула 3
|Пилоты
|Оскар Пиастри
|Команды
|Prema Powerteam
|Автор
|Джек Беньон
Новый протеже Renault стал гонщиком Prema в Формуле 3
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Формула 3 Следующая сессия
20 мар. - 22 мар.
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