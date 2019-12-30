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Формула 3 / Новость

Напарником Смоляра в Формуле 3 станет чемпион Ф4 из Франции

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Напарником Смоляра в Формуле 3 станет чемпион Ф4 из Франции
Автор:
30 дек. 2019 г., 10:02

Команда ART подписала контракт с Тео Пуршером из молодежной программы Sauber.

В прошедшем сезоне 16-летний француз обошел протеже Red Bull Денниса Хаугера в борьбе за титул в немецкой Формуле 4. Ранее он демонстрировал успехи в картине и доминировал в младшем классе французской Ф4 в 2018 году, когда серия проводила первый сезон в соответствии с регламентом FIA.

На тестах в Валенсии в конце года Пуршер провел один день с Carlin и два дня с ART, закончив заезды с седьмым результатом.

Пуршер стал вторым гонщиком, о контракте с которым на сезон-2020 объявила ART. Ранее пилотом команды стал один из лидеров Еврокубка Формулы Renault россиянин Александр Смоляр.

После нескольких лет доминирования в GP3 (предшественнике Ф3) ART заняла по итогам 2019 года третье место в зачете команд, а единственную для нее победу завоевал юниор Renault Кристиан Лундгор.

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Дополнительная информация: Валентин Хорунжий

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Об этой статье

Серия Формула 3
Команды ART Grand Prix
Автор Денис Буденков

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