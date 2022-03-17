Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / SMP Racing отказалась от международных гонок
Формула 3 Новости

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года

Сообщается, что россиянин останется одним из гонщиков команды

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

10 марта программа поддержки российских пилотов SMP Racing объявила о том, что вынуждена приостановить свои гоночные проекты на международном уровне, а также не может рекомендовать шестерым ее участникам принимать условия FIA о выступлении в международных сериях под нейтральным статусом.

Читайте также:

В пресс-релизе было сказано, что данные условия коснутся и Александра Смоляра. Однако 17 марта команда MP Motorsport подтвердила в своих социальных сетях, что россиянин останется пилотом коллектива на сезон Ф3 2022 года. О подробностях участия Смоляра на данный момент никаких подробностей нет.

Напомним, что первый этап сезона состоится уже в грядущие выходные, с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Читайте также:
 
Поделились
SMP Racing отказалась от международных гонок
Предыдущая новость

SMP Racing отказалась от международных гонок
MP Motorsport Больше от
MP Motorsport
Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3
Формула 3

Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3

Новалак стал пилотом MP в Ф2 на остаток этого сезона и 2022 год Джидда
Формула 2

Новалак стал пилотом MP в Ф2 на остаток этого сезона и 2022 год

Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2
Формула 2

Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2

Самое важное:

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года
Формула 3 Формула 3

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года

SMP Racing отказалась от международных гонок
Формула 3 Формула 3

SMP Racing отказалась от международных гонок

Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3
Формула 3 Формула 3

Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3

Ф2 и Ф3 получат синтетическое топливо раньше Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Ф2 и Ф3 получат синтетическое топливо раньше Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.