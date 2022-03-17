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10 марта программа поддержки российских пилотов SMP Racing объявила о том, что вынуждена приостановить свои гоночные проекты на международном уровне, а также не может рекомендовать шестерым ее участникам принимать условия FIA о выступлении в международных сериях под нейтральным статусом.

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В пресс-релизе было сказано, что данные условия коснутся и Александра Смоляра. Однако 17 марта команда MP Motorsport подтвердила в своих социальных сетях, что россиянин останется пилотом коллектива на сезон Ф3 2022 года. О подробностях участия Смоляра на данный момент никаких подробностей нет.

Напомним, что первый этап сезона состоится уже в грядущие выходные, с 18 по 20 марта в Бахрейне.

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