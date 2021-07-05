Может ли Ральф Шумахер хвалить пилотов? Да – своего сына

Тем, кто следит за новостями из мира Формулы 1, хорошо известна тональность новостей с цитатами Ральфа Шумахера. Победитель шести Гран При обычно сомневается, упрекает, указывает на ошибки, а чаще всего критикует.

Но по ходу недавнего уик-энда в Шпильберге 46-летний немец внезапно нашел совершенно другие слова для оценки выступлений пилота.

«Это было великолепно, – сказал Ральф ORF. – Он выдал просто безупречную гонку».

Такая перемена объясняется просто – Ральф оценивал выступление своего сына Давида, который победил в Формуле 3, заработав первые очки в сезоне. При этом Шумахер-младший стал сильнейшим во многом благодаря реверсивному правилу формирования решетки: финишировав до этого 12-м, он получил возможность стартовать с поула и использовал свой шанс.

«Ему лишь самую малость повезло со стартовой позицией», – объяснил Ральф.

После этого эксперт вернулся к привычной тональности высказываний и нашел повод для критики. В этот раз она была направлена в адрес команд Charouz и Carlin, в составе которых Давид не смог заработать в прошлом сезоне Ф3 ни одного очка.

«Проблема в том, что хоть машины и одинаковые, но команды отличаются между собой, – объяснил Шумахер. – Как отец и по сути менеджер, в прошлом году я допустил ошибку с выбором. Из-за этого мы просто потеряли целый сезон.

Профессиональные команды работают куда точнее и получают от машины больше. Вы сами видите, кто всегда впереди в таблице – Prema».

В составе итальянского коллектива в 2019-м чемпионом Формулы 3 стал Роберт Шварцман, а в прошлом сезоне его результат повторил Оскар Пиастри. Сейчас в чемпионате вновь лидирует гонщик Prema Деннис Хаугер.

Давид Шумахер, выступающий за Trident, пока заработал очки лишь в той самой победной гонке и занимает в общем зачете 14-е место.

Сезон Формулы 3 продолжится в конце июля в Венгрии.